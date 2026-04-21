Duilio Davino revela a sucesor de Javier Aguirre; Rafa Márquez tomará el mando del Tri rumbo al mundial 2030 / Omar Vega

La Selección Mexicana perfila un cambio de era, con la mira puesta más allá de la Copa del Mundo de 2026, ya que la dirección técnica tendrá un relevo definido tras la participación en casa, marcando el inicio de un nuevo ciclo enfocado en el largo plazo.

Selección Mexicana / Jam Media Ampliar

Durante el actual proceso, Javier Aguirre se mantiene al frente del equipo nacional y será quien encabece al Tricolor en su tercera experiencia mundialista, respaldado por la confianza de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) pese a las dudas que han surgido en el entorno.

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Sin embargo, la sucesión está decidida, luego de que Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, confirmó en entrevista que Rafa Márquez será el encargado de asumir el banquillo del Tri una vez concluya el Mundial de 2026.

El exjugador del Barcelona ya tiene acordado su vínculo con la FMF, además de avanzar en la conformación de su cuerpo técnico, lo que refuerza la certeza de un proyecto estructurado con rumbo definido hacia la Copa del Mundo de 2030.

Rafa Márquez y Javier Aguirre / Omar Vega Ampliar

La elección responde también a su crecimiento como entrenador, tras su paso por el Barcelona B, donde dejó buenas sensaciones que respaldan su perfil para asumir uno de los mayores retos en el fútbol mexicano.

¿Quién acompañará a Rafa Márquez en este nuevo proceso?

Dentro de la planeación, surge un nombre clave: Andrés Guardado, quien es considerado como una opción fuerte para integrarse al cuerpo técnico, aportando experiencia y liderazgo en una etapa de transición generacional.

Aunque su incorporación no está completamente oficializada, desde la propia dirección deportiva se reconoce su potencial aporte, lo que perfila un proyecto que busca combinar identidad, experiencia y continuidad en el camino hacia 2030.