Tarjeta conmemorativa del Mundial 2026 en CDMX: precio, dónde conseguirla y cómo usarla en el transporte público

Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México implementará una tarjeta de movilidad conmemorativa que facilitará el traslado de miles de aficionados nacionales e internacionales durante el torneo. Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para mejorar la experiencia de transporte en una de las sedes más importantes del evento.

⚽ Una sola tarjeta para todo: Metro, Metrobús, Trolebús y más, listos para operar con la nueva tarjeta mundialista. pic.twitter.com/la7Em3WHrV — La Periodista (@LaPeriodista_MX) April 8, 2026

La edición especial de la Tarjeta de Movilidad Integrada no solo funcionará como medio de pago en el transporte público, sino que también tendrá un valor simbólico y coleccionable. Su diseño destacará por el uso de colores llamativos y elementos gráficos inspirados en el fútbol, además de incluir guiños a la identidad cultural chilanga, lo que la convierte en un recuerdo representativo de este momento histórico para la capital mexicana.

¿Dónde se puede conseguir la tarjeta de movilidad especial del Mundial?

En cuanto a su distribución, la tarjeta podrá adquirirse en módulos oficiales ubicados en puntos estratégicos, como zonas cercanas a estadios, sitios turísticos y centros de alta afluencia. Asimismo, estará disponible en lugares habituales como taquillas del Metro de la Ciudad de México y máquinas expendedoras dentro de la red de transporte público, lo que permitirá a los usuarios obtenerla de forma rápida y sencilla.

Tarjeta de Movilidad CDMX Mundial 2026 / Redacción Mediotiempo Ampliar

Respecto a su funcionamiento, este plástico permitirá acceder a múltiples sistemas de transporte de la ciudad. Entre ellos se encuentran el Metro de la Ciudad de México, Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús, Tren Ligero, ECOBICI y el Tren Interurbano El Insurgente, lo que la convierte en una herramienta clave para moverse de manera integrada durante el Mundial.

¿Cuánto costará la tarjeta de movilidad conmemorativa del Mundial 2026?

En cuanto al precio, todavía no se ha confirmado si esta edición conmemorativa tendrá un costo distinto. No obstante, se espera que sea similar al de la tarjeta tradicional, que ronda entre los 15 y 22 pesos mexicanos, dependiendo del punto de compra.

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Recomendaciones para aprovechar la Tarjeta de Movilidad

Para sacar el máximo provecho de esta tarjeta durante el Mundial 2026, es recomendable adquirirla con anticipación, especialmente en días cercanos a partidos, cuando la demanda será mayor. También se sugiere mantener saldo suficiente, ya que permitirá evitar filas y agilizar los accesos en estaciones concurridas.

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Otra recomendación importante es utilizarla en horas de menor afluencia cuando sea posible, lo que ayudará a reducir tiempos de traslado en sistemas como el Metro o el Metrobús. Además, al tratarse de una tarjeta integrada, conviene planificar rutas combinando distintos transportes para optimizar los recorridos por la ciudad.

Finalmente, debido a su carácter conmemorativo, muchos usuarios optarán por conservarla como recuerdo, por lo que se aconseja cuidarla y mantenerla en buen estado durante toda la estancia. De esta forma, no solo funcionará como una herramienta práctica de movilidad, sino también como un símbolo del paso del Mundial 2026 por la Ciudad de México.