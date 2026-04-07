Amenaza de huelga en el SoFi Stadium pone en alerta al Mundial 2026 por conflicto laboral y migratorio

A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una nueva tensión amenaza la organización del torneo en Estados Unidos. Trabajadores del SoFi Stadium advirtieron que podrían irse a huelga si la FIFA no responde a sus exigencias, especialmente en relación con la posible participación de autoridades migratorias durante el evento.

Interior del SoFi Stadium / Brooke Sutton Ampliar

El conflicto surge en Los Ángeles, una de las sedes principales del torneo, donde un sindicato que representa a cerca de 2,000 empleados del sector de alimentos —entre cocineros, camareros y personal de servicio— denunció que aún no cuentan con un contrato laboral vigente.

Ante este escenario, los trabajadores lanzaron un ultimátum: si no hay garantías claras antes del inicio del Mundial, podrían detener actividades, lo que afectaría directamente la logística de los partidos programados en el recinto.

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Las exigencias a la FIFA

El sindicato Unite Here Local 11 planteó tres demandas principales tanto a la FIFA como a los operadores del estadio:

Que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) y la Patrulla Fronteriza no participen en el torneo

( ) y la no participen en el torneo Garantías de estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo

y mejores condiciones de trabajo Apoyo a programas de vivienda asequible para los empleados

Copa Mundial de la FIFA 2026 Ampliar

Además, solicitaron que no se utilicen tecnologías como inteligencia artificial o automatización que puedan reemplazar empleos durante la competencia.

La polémica por la presencia de ICE

El punto más delicado del conflicto es la posible intervención del ICE en el Mundial. Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional han señalado que esta agencia tendría un “papel clave” en el torneo, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores.

Anadolu Ampliar

El sindicato considera que esta situación podría generar temor entre empleados inmigrantes, afectar la asistencia de aficionados y comprometer el ambiente del evento en una ciudad como Los Ángeles.

El SoFi Stadium está programado para albergar ocho partidos del Mundial, incluyendo encuentros de fase de grupos y rondas eliminatorias, por lo que una eventual huelga representaría un problema operativo significativo.

Los trabajadores aseguran que han intentado dialogar con la FIFA desde que la ciudad fue elegida como sede, pero no han recibido respuesta, lo que ha incrementado la tensión en la antesala del torneo.

Un conflicto que trasciende lo deportivo

Más allá del impacto en el calendario del Mundial, la situación refleja un choque entre la organización del evento y las condiciones laborales de quienes hacen posible su operación diaria.

ICE vigilará aeropuertos en Estados Unidos / Anadolu Ampliar

Con miles de millones de dólares en juego y la mirada del mundo puesta en el torneo, la presión ahora recae sobre la FIFA, que deberá decidir si atiende las demandas o se arriesga a enfrentar una crisis en plena Copa del Mundo.