Aaron Ramsey anuncia su retiro del fútbol profesional: números, carrera y su futuro como técnico

El mediocampista galés Aaron Ramsey puso fin a su carrera como futbolista profesional a los 35 años, cerrando un ciclo que lo llevó a competir en la élite del fútbol europeo y a representar a su país en escenarios internacionales de alto nivel. Su despedida llega tras un último paso discreto por el fútbol mexicano con Pumas.

Diolch / Thank you. Onto the next chapter 💪🏼 pic.twitter.com/OmJzyZ3lkv — Aaron Ramsey (@aaronramsey) April 7, 2026

La etapa final de Ramsey como jugador estuvo marcada por la falta de continuidad. Su llegada a Pumas generó expectativa, pero distintos problemas físicos limitaron su participación y terminaron precipitando su salida del club.

Sin equipo y lejos de su mejor forma, el galés optó por tomar la decisión de retirarse, entendiendo que ya no podía competir al nivel que exigía el fútbol profesional.

Su etapa más importante: Arsenal

Gran parte de su legado se construyó en el Arsenal FC, institución en la que vivió los años más destacados de su carrera. Con el conjunto londinense disputó 369 partidos, en los que marcó 64 goles y dio 60 asistencias, números que reflejan su influencia en el mediocampo.

Durante su paso por el club “Gunner”, Ramsey conquistó tres FA Cup y fue protagonista en momentos decisivos, especialmente en finales donde logró marcar goles clave. Sin embargo, su etapa también estuvo condicionada por constantes lesiones y problemas físicos que afectaron su regularidad.

Antes de consolidarse en Inglaterra, el mediocampista surgió en Cardiff City, donde comenzó a mostrar su potencial. Más adelante, su carrera lo llevó por distintos equipos de Europa como Juventus FC, Rangers FC y OGC Nice, sumando experiencia en ligas de primer nivel.

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Con la selección de Gales, Ramsey fue un líder dentro del campo y uno de los nombres más importantes de su generación. Su actuación en la Eurocopa 2016 quedó en la historia, al ser pieza fundamental para que su equipo alcanzara las semifinales del torneo.

Su siguiente paso: los banquillos

Lejos de desligarse del fútbol, Ramsey ya definió su futuro profesional. El exjugador iniciará su camino como entrenador, con la intención de trasladar su experiencia al ámbito táctico y formativo.

Aaron Ramsey / David Price Ampliar

Este nuevo reto representa una continuidad en su vínculo con el deporte, ahora desde una perspectiva diferente, pero con la misma ambición que lo caracterizó durante su carrera.

Aaron Ramsey se despide dejando una huella importante, no solo por sus estadísticas y títulos, sino también por su capacidad para sobreponerse a las adversidades físicas a lo largo de su carrera.

Su historia queda ligada a grandes noches en el fútbol europeo y al crecimiento de su selección, consolidándose como uno de los jugadores galeses más destacados de los últimos años.