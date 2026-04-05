PSV de Eindhoven es tricampeón de la Eredivisie con una marca nunca antes vista / Dean Mouhtaropoulos

La Eredivisie ya tiene monarca: el PSV Eindhoven se ha proclamado tricampeón del futbol de los Países Bajos a falta de cinco jornadas. Con este título, el conjunto de Eindhoven alcanza los 27 campeonatos de liga en su historia.

PSV Eindhoven / Dean Mouhtaropoulos Ampliar

El PSV ha construido varias etapas dominantes a lo largo de los años. Sus mejores rachas se dieron entre las temporadas 1986 y 1990, cuando conquistaron cuatro títulos consecutivos, marca que repitieron entre las campañas 2004 y 2008. Es el único club que ha logrado dichas seguidillas en el futbol neerlandés. Ahora, tras conseguir el tricampeonato, quedará por verse si en la próxima temporada pueden igualar nuevamente esos registros históricos.

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El club más laureado de los Países Bajos sigue siendo el Ajax, con 36 títulos, seguido precisamente por el PSV con 27. El equipo buscará aprovechar el momento irregular del Ajax para reducir la distancia en el palmarés.

Además, este campeonato tiene un tinte especial, ya que el PSV se coronó con cinco jornadas aún por disputarse, convirtiéndose en el primer equipo en lograrlo en estas condiciones. La escuadra logró una ventaja de 17 puntos sobre su más cercano perseguidor, el Feyenoord, que al empatar en la jornada 29 se quedó sin posibilidades de alcanzarlos. De esta manera, el PSV firma un logro histórico al asegurar el título con tanta anticipación.

PSV vs FC Utrecht / DeFodi Images Ampliar

Con este resultado, el equipo también garantiza su participación en la próxima edición de la Champions League.