Efraín Juárez es el nuevo director técnico del Győri ETO de Hungría

Efraín Juárez fue anunciado como nuevo director técnico del Győri ETO de Hungría, vigente campeón de la liga húngara. Con este nombramiento, el estratega mexicano iniciará su primera experiencia como entrenador principal en el futbol europeo.

Efraín Juárez / Jam Media Ampliar

Juárez llega al conjunto húngaro después de un exitoso paso por el futbol colombiano y una etapa con resultados mixtos en la Liga MX. En Colombia conquistó un histórico doblete con Atlético Nacional, donde ganó la Liga y la Copa, convirtiéndose en una de las figuras más representativas del club. Sin embargo, su ciclo terminó debido a diferencias con la directiva.

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Posteriormente asumió el banquillo de Pumas, institución en la que también dejó huella como futbolista. En su primer torneo al frente del equipo, los universitarios finalizaron en la décima posición y fueron eliminados en el repechaje. No obstante, en la siguiente campaña logró cambiar el rumbo del club al llevarlo a disputar una final de liga por primera vez en 15 años, quedándose a solo unos minutos de conquistar el campeonato.

🚨[OFICIAL] Efraín Juárez firmó con el Győri ETO de Hungría.

*️⃣El ex entrenador de Pumas ya posó de manera oficial con los colores de su nuevo equipo.

📷 @Rene_Tovar pic.twitter.com/ufNo43drGm — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 17, 2026

Ahora, el Győri ETO apuesta por un técnico joven y con proyección, que en su corta trayectoria ya suma dos títulos como entrenador profesional: una Copa de Colombia y una Liga Colombiana. Quedará por verse si ese éxito puede trasladarlo al futbol europeo y continuar ampliando su palmarés.