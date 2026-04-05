Chivas rescata el empate ante Pumas con polémico penal de último minuto

Pumas y Chivas dividieron puntos en un partido electrizante hasta el último momento que terminó 2-2 en el Estadio Akron, en el duelo que daba el cierre de la jornada 13 de la Liga MX.

Chivas vs Pumas / Simon Barber Ampliar

Los Universitarios se pusieron al frente con gol de Uriel Antuna, quien aplicó la “ley del ex” con un derechazo luego de una gran asistencia del brasileño Juninho para poner el 1-0 al minuto 21.

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Posteriormente, tras insistencias de los visitantes, cayó la segunda anotación al 41’ procedente de un autogol de José Castillo, quien tras intentar defender en una pelota parada, metió el balón en su propia portería.

La respuesta llegó en la segunda parte, luego de que al minuto 70 Diego Campillo lograra asistir con un centro preciso a la ‘Hormiga’ González, quien de cabeza extendió su cuota goleadora tras su gran momento.

Armando González / Jam Media Ampliar

Cuando parecía que el partido terminaría en victoria para los Azul y Oro, llegaría la polémica, pues se marcó un penalti en favor de los jaliscienses, el cual fue convertido por el ‘Otaku del gol’ para hacer su doblete y culminar el enfrentamiento 2-2 al minuto 90+8.

De esta forma, El Rebaño mantiene el liderato de la Liga MX, mientras que Pumas se quedó en el quinto lugar de la tabla general a falta de cuatro jornadas de que concluya la fase regular.