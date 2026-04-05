Uriel Antuna aplica la “Ley del ex” en el Akron y rompe su sequía goleadora de dos años ante Chivas / Jam Media

En una jornada que quedará marcada en la memoria de los aficionados rojiblancos, Uriel Antuna rompió su larga sequía goleadora en la Liga MX y lo hizo de la forma más dolorosa posible para su exequipo: anotando contra Chivas en el Estadio Akron.

Chivas vs Pumas / Jam Media Ampliar

El delantero de Pumas UNAM, quien llegó al club universitario en enero de 2026 procedente de Tigres, abrió el marcador al minuto 21 en el partido correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026. Con un remate preciso tras una gran jugada de Juninho, Antuna cumplió al pie de la letra con la famosa ‘ley del ex’ y silenció momentáneamente el Estadio Akron, aunque luego recibió abucheos de la afición del Rebaño Sagrado.

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Una sequía que parecía eterna

La última vez que Uriel Antuna había celebrado un gol en la Liga MX databa del 23 de mayo de 2024, durante su etapa con Cruz Azul. Desde entonces habían pasado casi dos años sin que el ‘Brujo’ de Gómez Palacio viera puerta en el torneo local. Pasó por un irregular paso en Tigres y ahora, con la camiseta de Pumas, volvió a sonreír.

Este gol no solo significa un desahogo personal para Antuna, sino también un respiro para Pumas, que sorprendió a Chivas en su propia casa y se llevó una importante ventaja antes de irse al descanso.

De esta manera Uriel Antuna abrió el marcador ante Chivas, tras una jugada de Juninho.



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La historia de amor-odio con Chivas

Uriel Antuna debutó en Primera División precisamente con las Chivas y, aunque nunca logró consolidarse como titular indiscutible en el Guadalajara, siempre generó polémica cada vez que enfrentó al Rebaño con Cruz Azul o ahora con Pumas.

En esta ocasión, el atacante duranguense mostró clase al pedir perdón a la afición tras su celebración, un gesto que no pasó desapercibido pese a los silbidos que recibió cada vez que tocaba el balón en este duelo de la Liga MX.