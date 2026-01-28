Uriel Antuna dejará Tigres y será nuevo refuerzo de Pumas para el Clausura 2026 de la Liga MX

El mercado de fichajes invernal del Clausura 2026 sigue entregando movimientos de impacto en la Liga MX, y uno de los más relevantes es el que involucra a Uriel Antuna. El delantero mexicano, conocido como ‘El Brujo’, dejará Tigres UANL para convertirse en nuevo refuerzo de Pumas de la UNAM en una transferencia definitiva.

Uriel Antuna / Hector Vivas Ampliar

Tras poco más de un año y medio en la Sultana del Norte, donde llegó con grandes expectativas procedente de Cruz Azul, Antuna no logró consolidarse como pieza clave en el esquema felino. Su paso por Tigres estuvo marcado por minutos reducidos, falta de continuidad y un rendimiento por debajo de lo esperado, pese a su talento innegable y su proyección internacional. El club regio, que invirtió una suma importante por su carta, optó por abrirle la puerta de salida para liberar espacio salarial y de plantilla, permitiendo así la llegada de nuevos elementos en este cierre de mercado de fichajes.

Para Pumas, en cambio, la incorporación de Uriel Antuna representa una apuesta estratégica y ambiciosa. Bajo la dirección de Efraín Juárez, el equipo auriazul busca mayor profundidad y calidad en las bandas, elementos clave para pelear en la Liga MX y en competiciones como la CONCACAF Champions Cup. El ‘Brujo’ llega a CU con 28 años, en plena madurez futbolística, y con la motivación extra de recuperar su mejor versión para soñar con un boleto al Mundial 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá serán anfitriones.

Uriel Antuna con la Selección Mexicana / Hector Vivas Ampliar

Este movimiento no solo beneficia al jugador, que encontrará en el Estadio Olímpico Universitario un escenario ideal para recuperar protagonismo y minutos constantes, sino también a la afición de Pumas UNAM, que verá llegar a un elemento con experiencia en Selección Mexicana y capacidad para desequilibrar por derecha o como volante ofensivo. Tigres UANL, por su parte, podrá reinvertir los recursos de esta operación en reforzar otras posiciones prioritarias. El anuncio oficial por parte de ambos clubes se espera en las próximas horas.

