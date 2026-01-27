Cruz Azul confirma otra salida inesperada en plena reestructuración

Cruz Azul continúa con su proceso de reestructuración en lo que va del Clausura 2026 de la Liga MX. Este martes se confirmó que el conjunto cementero y el defensor uruguayo Camilo Cándido llegaron a un acuerdo para rescindir contrato de mutuo acuerdo, mismo que los vinculaba hasta diciembre de 2026.

Camilo Cándido / Hector Vivas Ampliar

La salida del charrúa de 30 años pone fin a una etapa que, aunque incluyó momentos destacados especialmente durante su préstamo en Atlético Nacional de Colombia, donde se consagró campeón en 2025, no logró consolidarse como se esperaba en La Noria. Camilo Cándido regresó al plantel a inicios de año, pero nunca entró en los planes del técnico Nicolás Larcamón, quien ya cuenta con opciones consolidadas en el carril izquierdo como Omar Campos y Rodolfo Rotondi.

Esta rescisión representa un alivio administrativo para Cruz Azul, ya que libera una plaza de jugador No Formado en México, un aspecto clave en el mercado de pases, donde el cupo de extranjeros ha condicionado varias operaciones. El acuerdo permite al futbolista continuar su carrera como agente libre, y todo indica que su próximo destino será Nacional de Uruguay, club donde ya tuvo un paso exitoso y que mostró interés sostenido en repatriarlo.

Camilo Cándido con Cruz Azul / Agustin Cuevas Ampliar

Con esta baja, Camilo Cándido se convierte en la cuarta salida confirmada del plantel celeste para el Clausura 2026, sumándose a nombres como Ángel Sepúlveda, Lorenzo Faravelli y Mateusz Bogusz en el proceso de renovación impulsado por la directiva.

La decisión refleja la prioridad del cuerpo técnico por contar con un grupo compacto y enfocado en los objetivos del semestre: pelear por el título de liga y defender el cetro continental. Cruz Azul avanza en la depuración de su plantilla para enfocarse en lo que viene. Mientras tanto, la afición celeste espera que estas salidas se traduzcan en un equipo más competitivo y equilibrado dentro del terreno de juego.

