Cruz Azul contemplaría a Henry Martín como su próximo ‘9’; ¡La bomba del mercado!
La Máquina buscaría a Henry Martín como su refuerzo en la parte ofensiva de los Celestes, tras la salida de Ángel Sepúlveda y no llegada de Borja.
Según la información reportada por Mauricio Gutiérrez de TV Azteca Deportes, Cruz Azul estaría considerando a Henry Martín como su próximo delantero centro o ‘9’ para el Torneo Clausura 2026. Esto surge principalmente por dos motivos clave:
- La salida de Ángel Sepúlveda, quien se fue a Chivas (Guadalajara) en este mercado de invierno.
- El fichaje fallido de Miguel Borja, quien terminó firmando con Al-Wasl en los Emiratos Árabes Unidos en lugar de llegar a La Máquina.
Gutiérrez mencionó que Henry Martín (actualmente en el Club América) está en el radar de Cruz Azul para reforzar el ataque, y que podría no ser el único elemento de las Águilas en llegar a La Noria, dependiendo de si Jorge Sánchez sale a Europa, al PAOK.
No obstante, hay escepticismo en algunos sectores, ya que Henry Martín (33 años) ha lidiado con lesiones recurrentes (incluyendo problemas musculares que lo dejaron fuera varios meses y con baja actividad reciente), lo que genera dudas sobre su forma física actual.
Asimismo, en Cruz Azul indican que, aunque sí buscan un ‘9’ de jerarquía, no hay negociaciones concretas por Henry Martín ni por Kevin Álvarez (otro nombre que surgió en el mismo rumor). La afición celeste ha reaccionado con sorpresa y rechazo en redes por el pasado americanista de Henry.
Por ende, este es un rumor fuerte y reciente impulsado por Azteca Deportes, pero aún no hay confirmación oficial ni avance concreto en negociaciones.