Cruz Azul contemplaría a Henry Martín como su próximo ‘9’; ¡La bomba del mercado!

Según la información reportada por Mauricio Gutiérrez de TV Azteca Deportes, Cruz Azul estaría considerando a Henry Martín como su próximo delantero centro o ‘9’ para el Torneo Clausura 2026. Esto surge principalmente por dos motivos clave:

- La salida de Ángel Sepúlveda, quien se fue a Chivas (Guadalajara) en este mercado de invierno.

- El fichaje fallido de Miguel Borja, quien terminó firmando con Al-Wasl en los Emiratos Árabes Unidos en lugar de llegar a La Máquina.

Henry Martín en América: partidos jugados, lesiones y un futuro incierto / Agustin Cuevas Ampliar

Gutiérrez mencionó que Henry Martín (actualmente en el Club América) está en el radar de Cruz Azul para reforzar el ataque, y que podría no ser el único elemento de las Águilas en llegar a La Noria, dependiendo de si Jorge Sánchez sale a Europa, al PAOK.

No obstante, hay escepticismo en algunos sectores, ya que Henry Martín (33 años) ha lidiado con lesiones recurrentes (incluyendo problemas musculares que lo dejaron fuera varios meses y con baja actividad reciente), lo que genera dudas sobre su forma física actual.

Henry Martín en América: partidos jugados, lesiones y un futuro incierto / Manuel Velasquez Ampliar

Asimismo, en Cruz Azul indican que, aunque sí buscan un ‘9’ de jerarquía, no hay negociaciones concretas por Henry Martín ni por Kevin Álvarez (otro nombre que surgió en el mismo rumor). La afición celeste ha reaccionado con sorpresa y rechazo en redes por el pasado americanista de Henry.

Por ende, este es un rumor fuerte y reciente impulsado por Azteca Deportes, pero aún no hay confirmación oficial ni avance concreto en negociaciones.