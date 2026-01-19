Figura de Cruz Azul podría emigrar y el fútbol griego toma ventaja

El mercado de fichajes invernal sigue dando de qué hablar en el fútbol mexicano, y esta vez el nombre que suena con fuerza es el de Jorge Sánchez. El lateral derecho de Cruz Azul, pieza clave en la defensa de Nicolás Larcamón, ha despertado el interés del PAOK de Salónica, uno de los clubes más competitivos de la Superliga griega.

El equipo helénico ya estableció contacto con el representante del jugador para sondear las condiciones de un posible traspaso. Aunque por el momento no hay oferta formal ni negociaciones abiertas con Cruz Azul, el interés es real y podría materializarse en las próximas semanas, antes del cierre del mercado europeo el 2 de febrero de 2026.

Para Jorge Sánchez, de 28 años, sería su tercera aventura en el Viejo Continente tras su paso por el Ajax y el Porto, etapas en las que no logró consolidarse del todo y que terminaron con su regreso a México en 2024 para firmar con La Máquina. Ahora, con mayor madurez y un rol protagónico tanto en club como en la Selección Mexicana, donde es la principal opción por derecha rumbo al Mundial 2026, el salto a Grecia podría representar una segunda oportunidad para demostrar su valía en Europa.

El PAOK no llega de cualquier manera: marcha segundo en la liga griega, sigue vivo en la UEFA Europa League con aspiraciones a playoffs y disputa semifinales de Copa. Allí, Sánchez podría reencontrarse con Giorgos Giakoumakis y unirse a Orbelín Pineda como los mexicanos en la liga helénica, elevando el perfil tricolor en esa competencia.

Sin embargo, el panorama no es sencillo. Desde Cruz Azul, fuentes internas indican que no contemplan la salida de Jorge Sánchez en este mercado, salvo que llegue una oferta económica muy atractiva que beneficie a ambas partes. El jugador tiene contrato hasta junio de 2027 y es considerado indispensable en la zaga cementera, sobre todo en un Clausura 2026 donde La Máquina busca pelear arriba tras un arranque irregular.

Para Jorge Sánchez, la decisión también pasa por lo deportivo y personal: prioriza su participación en el Mundial 2026 como titular del Tri. Emigrar ahora podría significar mayor exposición y ritmo competitivo en un torneo continental como la Europa League, pero también implica el riesgo de perder minutos si no se consolida rápidamente, justo a meses del certamen más importante de su carrera.

Por ahora, todo está en etapa de rumores y sondeos. Si el PAOK eleva una propuesta concreta y Cruz Azul la considera viable, podríamos ver al lateral mexicano de nuevo en Europa. De lo contrario, Sánchez seguirá siendo pilar en La Noria.

