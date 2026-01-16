Cruz Azul sorprende a todos: refuerzo clave parte a la Major League Soccer

El mediocampista polaco Mateusz Bogusz cambia de aires y regresa a la Major League Soccer. De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, especializado en el mercado de transferencias, el jugador de 24 años ha llegado a un acuerdo definitivo para incorporarse al Houston Dynamo en una operación de transferencia definitiva desde Cruz Azul.

Mateusz Bogusz / Agustin Cuevas Ampliar

Merlo detalló que Houston Dynamo pagará alrededor de 6 millones de dólares fijos más hasta 4 millones adicionalesen bonos y variables por objetivos, conservando La Máquina un porcentaje (alrededor del 30%) de una futura venta. Esta cifra se acerca a los 10 millones de dólares totales que exigía el club cementero, lo que aceleró el cierre de la negociación tras semanas de idas y venidas.

Bogusz llegó a Cruz Azul a inicios de 2025 procedente de Los Angeles FC en un traspaso que superó los 9 millones de dólares, pero su paso por la Liga MX fue breve y con altibajos: disputó 39 partidos oficiales, anotó 3 goles y dio 7 asistencias. A pesar de ser parte del plantel campeón de la Concacaf Champions Cup, no se consolidó como titular indiscutible y su ausencia en la pretemporada del Clausura 2026 marcó el inicio del desenlace.

Mateusz Bogusz campeón con Cruz Azul en la Concachampions / Manuel Velasquez Ampliar

Para el Houston Dynamo, se trata de un refuerzo de peso para el mediocampo de cara a la temporada 2026 de la MLS. El polaco, versátil y con experiencia en la liga estadounidense (donde brilló con LAFC), se unirá a figuras como Héctor Herrera y buscará recuperar su mejor versión bajo las órdenes de Ben Olsen.

El movimiento libera un cupo de extranjero no formado en México (NFM) en Cruz Azul, lo que allana el camino para la posible llegada de Miguel Borja u otros refuerzos en el mercado de invierno.

