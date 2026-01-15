Exentrenador de Cruz Azul, Paco Jémez, toma las riendas del West Ham United: ¿logrará evitar el descenso?

Este jueves, el West Ham United confirmó de manera oficial la incorporación de Paco Jémez como parte del cuerpo técnico de los Hammers. El experimentado entrenador español, recordado en México por su paso por Cruz Azul

en la Liga MX, se une al staff de Nuno Espírito Santo en calidad de First Team Coach (entrenador del primer equipo masculino), en un movimiento que sorprendió a propios y extraños en el fútbol inglés.

Paco Jémez / Quality Sport Images Ampliar

Jémez, de 55 años, llega al London Stadium en un momento clave para el West Ham, que batalla en la zona baja de la Premier League y busca revertir su situación para evitar el descenso. El club londinense lo presentó con entusiasmo: “West Ham United se complace en confirmar el nombramiento de Paco Jémez como entrenador del primer equipo masculino. ¡Bienvenido, Paco!

El exdefensa internacional español, suma una trayectoria extensa como técnico: más de 500 partidos dirigidos en clubes de España destacando su larga etapa en el Rayo Vallecano, Cruz Azul, Irán y otros destinos. Su estilo ofensivo y carismático ha sido elogiado por figuras como Pep Guardiola, quien lo ha calificado como un entrenador admirado por su valentía táctica.

Paco Jémez dirigiendo a Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Para el fútbol mexicano, este fichaje representa un nuevo reconocimiento a la capacidad de nuestros exentrenadorespara exportar talento y experiencia a las grandes ligas europeas. Jémez, quien dejó huella en la Máquina Cementeracon su propuesta valiente y su personalidad directa, ahora tendrá la oportunidad de aportar su conocimiento en una de las competiciones más exigentes del mundo.

El reto no es menor: ayudar a Nuno Espírito Santo a estabilizar al equipo, mejorar la defensa donde su experiencia como excentral puede ser valiosa y sumar ideas frescas en un contexto de presión por resultados. Su llegada se interpreta también como una señal de respaldo de la directiva Hammers al portugués, tras rumores de tensiones internas.

