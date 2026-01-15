Cruz Azul triunfa en su nueva casa ante Atlas por la fecha 2 del Clausura 2026

El Estadio Cuauhtémoc nuevamente abrió sus puertas para recibir el encuentro correspondiente a la jornada dos del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Atlas. Los “Cementeros” se estrenaron de locales en lo que será su nueva casa por este torneo con una victoria por 2-0 sobre los “Rojinegros”.

PUEBLA, MEXICO - JANUARY 14: Gabriel Fernandez of Cruz Azul celebrates with teammates after scoring the team's first goal during the 2nd round match between Cruz Azul and Atlas as part of the Torneo Clausura 2026 Liga MX at Cuauhtemoc Stadium on January 14, 2026 in Puebla, Mexico. (Photo by Oscar Rodriguez/Jam Media/Getty Images) / Jam Media Ampliar

El partido comenzó con dominio de la “Máquina”, al minuto 8’, balón divido, Manuel Capasso, defensor de los “Zorros” trato de despejar el balón, sin embargo le rebotó el esférico a Gabriel “El Toro” Fernández, quien quedó dentro del área, sacó un disparo cruzado con su pierna menos hábil, con el cual venció a Camilo Vargas para el 1-0 del “Azul”.

Al minuto 28’ José Paradela recibió una falta, el mismo tomó el balón para realizar el disparo. Un tiro libre centrado, con una distancia considerable, el argentino no dudó, sacó un disparo al poste del arquero, bien colocado, con potencia, que se metió dentro la portería y con esto puso el 2-0, además rompió una mala racha sin anotar. El primer tiempo terminó, la ventaja fue para Cruz Azul por dos de diferencia.

La segunda mitad fue de trámite para los locales, el “Azul” tuvo opciones para ampliar el marcador, sin embargo no pudieron sumar más tantos. Por otro lado, Atlas intentó descontar, aunque los comandados por Diego Cocca no lograron marcar.

Con esta victoria Cruz Azul sumó sus primeros tres puntos del certamen, se vio más intensidad en los dirigidos por Nicolás Larcamón, que finiquitaron con un buen resultado. Por su parte, Atlas sufrió su primer descalabro. Ambos equipos tendrán que cambiar el chip rápidamente, ya que el sábado volverán a tener acción.