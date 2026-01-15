Joao Pedro aclara su festejo ante América: el gol con Atlético de San Luis fue dedicado a sus hijos

En el fútbol, los goles no solo se celebran con gritos o carreras desbocadas; a veces, llevan un mensaje mucho más profundo, personal e íntimo. Eso fue exactamente lo que vimos en la Jornada 2 del Clausura 2026, cuando Joao Pedro, el delantero brasileño del Atlético de San Luis, anotó un auténtico golazo ante el América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Festejos Joao Pedro / Hector Vivas Ampliar

Tras recibir de espaldas en el área, giró con clase, eludió a dos defensores y definió con precisión quirúrgica para poner el 2-0 a favor de los potosinos. Pero lo que realmente llamó la atención no fue solo la calidad del tanto, sino el festejo: João Pedro y su compatriota Robson Bambu se dirigieron a la línea de fondo y llevaron las manos a las mejillas, simulando besos. Muchos lo interpretaron como una provocación a la afición americanista, pero la realidad era mucho más hermosa.

Al término del partido, el propio João Pedro aclaró el gesto en entrevista con TUDN: “Son los besos de mis hijos”. Un detalle que transforma por completo la lectura de la jugada. Lejos de la polémica o la burla, el festejo fue una dedicatoria directa a sus pequeños, un recordatorio de que, en medio de la presión de un duelo de alto voltaje contra el actual campeón, su motivación más grande está en casa.

América vs Atlético San Luis / Hector Vivas Ampliar

Este tipo de momentos nos recuerdan por qué el fútbol trasciende el marcador: es un deporte de emociones, de familia, de sacrificios silenciosos. El atacante rojiblanco no solo anotó un gol espectacular; marcó también un abrazo invisible a sus hijos desde la cancha. En una Liga MX donde las rivalidades arden y las interpretaciones sobran, este gesto nos deja una lección sencilla y poderosa: detrás de cada celebración hay una historia, y a veces, la más bonita es la que se escribe con besos a distancia.

