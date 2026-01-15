Joao Pedro rechaza ir a Europa y se queda en Atlético de San Luis para el Clausura 2026

En un mercado de fichajes donde las ofertas europeas suelen ser irresistibles, el delantero brasileño Joao Pedro ha tomado una decisión que habla más de convicciones que de cifras: rechaza la posibilidad de emigrar al Pisa de la Serie B italiana y permanecerá en el Atlético de San Luis.

El veterano atacante de 33 años, autor de un Apertura 2025 memorable donde se consolidó como uno de los goleadoresmás letales de la Liga MX, tenía sobre la mesa la activación de su cláusula de rescisión. Pisa, club que buscaba reforzar su ataque con experiencia y jerarquía, estaba dispuesto a pagar por su salida. Sin embargo, João Pedro dijo no. Fuentes cercanas al caso confirman que el futbolista priorizó su estabilidad, el proyecto deportivo potosino y la comodidad que ha encontrado en México tras su llegada en 2025.

Esta resolución no es menor. Para Atlético de San Luis representa un refuerzo moral y deportivo de cara al Clausura 2026: retener a su figura estelar en pleno pico de forma evita un golpe en la tabla de goleo y mantiene intacta una dupla ofensiva que ilusiona a la afición. El club, que ha crecido en competitividad en los últimos torneos, gana tiempo para construir con paciencia y evita la típica sangría de talento que suele afectar a equipos medianos de la Liga MX.

Para Joao Pedro, la elección va más allá de lo económico. Tras una carrera que lo llevó por Italia (Cagliari), Inglaterra (Hull City) y otros destinos, el brasileño-italiano parece haber encontrado en San Luis Potosí un lugar donde rendir al máximo sin la presión de las ligas europeas en el declive de su carrera. Su reciente golazo ante América y la explicación emotiva de su festejo dedicado a sus hijos refuerzan la idea de un jugador que valora el presente y la familia por encima de un posible regreso al Viejo Continente.

