América pierde el vuelo en casa ante Atlético de San Luis; ¡Descalabro Azulcrema!

Atlético San Luis sumó sus primeros tres puntos en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes al derrotar 2-0 al América en la jornada dos del Clausura 2026. El América mostró solidez a la ofensiva y desde el minuto dos comenzó a tener llegadas importantes. Un desborde desde el costado izquierdo por parte de Allan Saint-Maximin, metió un pase raso para el ‘Búfalo’ Aguirre, quien sacó un zurdazo que se estrelló en el segundo poste de Andrés Sánchez.

¡FINAL DEL PARTIDO! ¡TRIUNFO POTOSINO EN EL CIUDAD DE LOS DEPORTES! 🤩🔴⚪️#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/G1K4yri3MS — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) January 15, 2026

Al 20’ Ramón Juárez se fue expulsado al hacerle una zancadilla a Juan Manuel Sanabria, quien se quedó mano a mano ante Malagón. Con esto, las ‘Águilas’ se quedaron con desventaja numérica.

Para la segunda mitad, los potosinos supieron sacar ventaja y al minuto 51’, Román Torres sacó un centro desde la banda derecha, mismo que cayó en la cabeza de Juan Sanabria para sacar un potente remate que abrió el marcador.

Minutos después y tras un balón parado, Joao Pedro se quedó con el esférico, hizo una ruleta y con un disparo sin fuerza puso el 2-0 del encuentro.

Ambos equipos estuvieron cerca de anotar, pero las redes no se movieron. Fue así como América sufrió su primera derrota en casa.