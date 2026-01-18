Cruz Azul evalúa fichar a Sebastián Villa pese a sus antecedentes fuera de la cancha

Cruz Azul no descansa en el mercado de fichajes invernal y, cuando parecía que los movimientos ya estaban encaminados, un nombre inesperado ha irrumpido con fuerza en la órbita celeste: Sebastián Villa.

Sebastián Villa / Hernan Cortez Ampliar

El extremo colombiano de 29 años, ex figura de Boca Juniors y reciente campeón de la Copa Argentina 2025 con Independiente Rivadavia, donde fue capitán y pieza clave con goles y asistencias decisivas, ha sido vinculado insistentemente con Cruz Azul en las últimas horas. Fuentes cercanas al entorno del jugador y reportes desde Argentina indican que la directiva de La Noria, encabezada por Iván Alonso, ya recibió una oferta directa del representante del futbolista y ha iniciado conversaciones preliminares.

Sebastián Villa, valorado en alrededor de 6 millones de euros según Transfermarkt, busca un salto de calidad internacional para relanzar su carrera y recuperar terreno en la Selección Colombia. Su perfil encaja con lo que Nicolás Larcamón parece necesitar: velocidad por las bandas, desborde en el uno contra uno, capacidad de asistencia y gol; acumula 10 tantos y 16 pases de gol en 60 partidos con Independiente Rivadavia. Sería un refuerzo de impacto para potenciar el ataque celeste, especialmente en un torneo donde Cruz Azul aspira a pelear por todo en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Boca Juniors / Marcelo Hernandez Ampliar

Sin embargo, el camino no está libre de obstáculos. El principal escollo es administrativo: Cruz Azul ya liberó cupos de extranjeros con salidas como Camilo Cándido y Mateusz Bogusz para abrir espacio a nombres como Miguel Borja, pero el tema extra cancha pesa fuerte. Villa arrastra antecedentes serios relacionados con acusaciones de violencia de género y abuso sexual, además de episodios de indisciplina que lo mantienen marginado de la selección cafetera. Estos factores generan dudas en la directiva celeste, que evalúa si asumir el riesgo vale la pena por su calidad futbolística.

Desde el lado argentino, el conflicto contractual con Independiente Rivadavia, que pedía hasta 12 millones de dólares por su salida, aunque el presidente confirmó la intención de facilitar su partida en este mercado de fichajes, ha acelerado las opciones. Aunque River Plate fue su prioridad inicial, al enfriarse esa posibilidad y descartarse Brasil con Santos o Gremio, México emerge como destino viable.

Por ahora, no hay nada firmado ni avanzado formalmente, pero las gestiones están abiertas. Si ambas partes logran un acuerdo económico y se resuelven las trabas reglamentarias y de imagen, Sebastián Villa podría convertirse en el fichaje sorpresa que sacuda el arranque del Clausura 2026.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Estadio Azteca estrenará techo con iluminación LED multicolor rumbo al Mundial 2026