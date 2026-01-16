Sebastián Jurado despierta el interés en clubes de Inglaterra

El portero mexicano Sebastián Jurado, actual capitán y titular indiscutible de los Bravos de FC Juárez, ha captado la atención de dos clubes de la EFL Championship, la segunda división inglesa. Según múltiples reportes periodísticos, tanto el Queens Park Rangers (QPR) como el West Bromwich Albion han incluido al guardameta de 28 años en su baraja de opciones para fortalecer el arco de cara a la próxima temporada.

Sebastián Jurado / Sergio Mejia Ampliar

De acuerdo con información de corresponsales especializados como Daniel Reyes Villaseñor de Claro Sports, Sebastián Jurado forma parte de una lista de porteros que analizan ambos equipos para la ventana de transferencias de verano 2026. El interés se mantiene en una fase preliminar: seguimiento y observación, sin que hasta el momento existan negociaciones formales ni acercamientos directos con el jugador o el FC Juárez.

Jurado, originario de Veracruz y con pasado en Cruz Azul, donde no logró consolidarse como titular, ha encontrado estabilidad en la frontera. En los Bravos de FC Juárez acumula 64 partidos disputados, con 94 goles recibidos y 11 porterías en cero, números que lo han posicionado como una de las figuras del equipo y le han valido el brazalete de capitán.

El Queens Park Rangers, ubicado actualmente en la parte media-baja de la tabla de la Championship en el puesto 11 en la temporada 2025/26, y el West Bromwich Albion en el escalón 18, buscan alternativas confiables bajo los tres palos para aspirar a un ascenso o mayor estabilidad en la categoría.

Sebastián Jurado como portero de Cruz Azul / Jam Media Ampliar

La llegada de un portero mexicano con experiencia en Liga MX podría representar un movimiento estratégico, siguiendo la línea de otros talentos del futbol mexicano que han dado el salto a Europa recientemente, como Mateo Chávez, Stephano Carrillo o Rodrigo Huescas.

Sin embargo, cualquier operación no será sencilla. Sebastián Jurado tiene contrato vigente con FC Juárez hasta diciembre de 2027, con opción a un año más, y no cuenta con cláusula de rescisión. Un eventual traspaso requeriría una negociación directa entre clubes, lo que le da ventaja a los Bravos para definir términos económicos y condiciones. Por ahora, se trata de un rumor con fundamento que ilusiona al futbol mexicano: un guardameta nacional vuelve a sonar en el Viejo Continente.

