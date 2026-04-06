Santiago Giménez continúa su proceso de reintegración al AC Milan. El ‘Bebote’ entró de cambio en el segundo tiempo del duelo contra el Napoli, pero no pudo evitar la derrota de los rossoneri por 1-0 en el Estadio Diego Armando Maradona, en partido correspondiente a la jornada 31 de la Serie A 2025-2026.

Santi Giménez reaparece con el Milan en la dolorosa derrota ante Napoli / Claudio Villa Ampliar

El futbolista mexicano, quien superó una larga lesión en el tobillo que lo mantuvo fuera desde finales de febrero, fue enviado al campo por Massimiliano Allegri alrededor del minuto 63 en sustitución de Niclas Füllkrug. Con su ingreso, el Milan buscaba mayor presencia en el área y profundidad en ataque, aunque el gol de Matteo Politano al minuto 79 sentenció el triunfo local.

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Giménez tuvo una participación discreta pero activa. Destacó especialmente en los minutos finales con un cabezazo tras un centro que pasó muy cerca del travesaño, generando peligro y obligando al portero del Napoli a estar atento. En total, el delantero mexicano sumó aproximadamente 30 minutos de juego, importantes para recuperar ritmo de competencia de cara al cierre de temporada y, especialmente, al Mundial 2026.

Un regreso esperado tras más de un mes sin actividad (su última aparición había sido ante el Torino); Santi Giménez había declarado estar “de vuelta con aún más hambre” y con ganas de devolver la confianza a la afición y al cuerpo técnico.

Este partido ante el Napoli, un duelo directo por el subliderato de la liga italiana (donde el Milan llegó con 63 puntos y Napoli con 62), representaba una prueba de fuego en su proceso de recuperación. Con este resultado, el AC Milan se mantiene en el segundo lugar pero ve cómo el conjunto napolitano se acerca peligrosamente en la lucha por los puestos de Champions League, mientras el Inter sigue líder con ventaja cómoda.

¡CERCA SANTI GIMENEZ! 😱



Cabezazo del mexicano que se va por encima de la portería del Napoli.



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¿Qué sigue para Santiago Giménez en el Milan?

Allegri ha utilizado al mexicano como revulsivo en los últimos encuentros, priorizando su progresiva adaptación tras la lesión. Los próximos partidos serán clave para que Giménez gane confianza, minutos y vuelva a mostrar su olfato goleador que lo caracterizó en sus primeros meses con el AC Milan.