Santiago Giménez será operado del tobillo; ¿Se pierde el mundial?

Malas noticias para Santiago Giménez de cara a la segunda parte de la temporada. El delantero de la Selección Mexicana deberá pasar por el quirófano y estará fuera de las canchas por los próximos dos meses con el AC Milán en la Serie A de Italia.

Santiago Giménez / Claudio Villa Ampliar

El técnico del conjunto rossonero, Massimiliano Allegri, confirmó la noticia la mañana de este miércoles previo a disputar la semifinal de la Supercoppa Italiana contra el Napoli en Arabia Saudí. El estratega de 58 años dio a conocer que la lesión que Santi acarrea en el tobillo desde hace prácticamente 6 semanas no mejoró con un tratamiento conservador y por eso se optó por una intervención quirúrgica para acelerar el proceso de recuperación.

De hecho, será este mismo jueves 18 de diciembre cuando sea operado en la ciudad de Milán y el cuerpo médico espera que se ausente entre 6 y 8 semanas. Esto quiere decir que Santiago Giménez volverá a la actividad hasta mediados de febrero y podría regresar a la máxima competencia a principios de marzo del 2026.

Santiago Giménez con la Selección Mexicana / Omar Vega Ampliar

Con esta desafortunada noticia, el atacante de la Selección Mexicana se perderá, por lo menos, 12 partidos más con su club y también podría estar en riesgo su convocatoria con con el combinado azteca para los encuentros de marzo contra Portugal y Bélgica.

Finalmente, vale la pena mencionar que Santi dejó de jugar desde el pasado 28 de octubre, por lo que cuando esté de regreso se habrá perdido, al menos, 20 partidos en la temporada entre club y selección.