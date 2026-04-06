Julián Quiñones brilla en el Al Qadisiya y pelea el liderato de goleo mundial en 2026 contra Iván Toney y Harry Kane / Yasser Bakhsh

Julián Quiñones está haciendo historia en el futbol árabe. El delantero mexicano vive un momento destacado, al pelear por el campeonato de goleo y consolidarse como uno de los máximos anotadores en este inicio de 2026.

Julián Quiñones es el máximo goleador de 2026 en todo el mundo, tiene que ser titular en el Mundial y no pienso discutirlo con nadie🇲🇽❤️



Hoy anotó doblete, lleva 65 G+A en 61 partidos y 30 goles en la temporada🔥



Que la mamen sus haters🤫 pic.twitter.com/m3Zfl8slDK — Roberto Haz (@tudimebeto) April 5, 2026

Quiñones atraviesa un gran momento y se ha colocado entre los goleadores del año 2026. El jugador del Al Qadisiya suma 19 goles en este inicio, repartidos entre la liga y la copa en Arabia, siendo además el principal referente ofensivo de su equipo. Esto lo tiene en la pelea directa por el título de goleo frente a Iván Toney, quien lidera actualmente la tabla de anotadores con 21 tantos, protagonizando ambos una cerrada disputa por la cima.

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En el futbol europeo también destaca Harry Kane, quien ocupa la tercera posición con 18 goles. El delantero inglés ha mostrado una notable regularidad frente al arco, siendo pieza clave para el Bayern tanto en la Champions League como en la Bundesliga y otras competiciones locales.

Harry Kane / DeFodi Images Ampliar

Por último, aparece Viktor Gyökeres, quien ha sido determinante tanto con el Arsenal como con la selección de Suecia. Gracias a su aporte goleador, incluyendo dos tantos decisivos, su selección logró la clasificación a la Copa del Mundo. En total, el atacante suma 14 goles en lo que va del año.

Habrá que esperar para ver qué futbolista logra terminar como el máximo goleador en este año natural.