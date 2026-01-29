Julián Quiñones brilla en Arabia: supera a Cristiano Ronaldo y pelea por el liderato de goleo

Si hablamos de atacantes que están pasando un gran momento en el aspecto internacional y que se encuentran en la atmósfera de la Selección Mexicana. Evidentemente necesitamos meter a la conversación a Julián Quiñones.

Un futbolista que sin problema alguno podía mantenerse en el balompié azteca y su rendimiento y el dinero que iba a ganar eran suficientes como para conformarse, pues en su estadía en la Liga MX puede presumir que fue de los pocos elementos que conquistaron un bicampeonato con el Atlas y un título con el América.

Por ahora, Julián Quiñones se encuentra empatado en la cima de la clasificación de los delanteros goleadores con 17 goles, superando los 16 goles de Cristiano Ronaldo y únicamente se encuentra por debajo de Iván Toney, quien cuenta con 18 anotaciones.

No sólo es el hecho de que Julián Quiñones es un futbolista que se ha convertido en un referente de su equipo, porque además de dar goles sabe ser equipo y por momento funge de poste dando asistencias.

Por ahora su equipo, el Al Qadisiya, se encuentra en la cuarta posición de la liga de Arabia, producto de 12 victorias, cuatro empates y dos derrotas, siendo la tercera mejor ofensiva con 43 goles a favor y 18 en contra. De los últimos cinco partidos tienen cuatro victorias y un empate.

