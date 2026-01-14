Julián Quiñones brilla en Arabia Saudita y firma su mejor temporada goleadora

Julián Quiñones sigue atravesando un gran momento en el fútbol árabe. El delantero seleccionado mexicano volvió a ser protagonista con su equipo y, gracias a sus tres goles, el conjunto de Al-Qadisiyah sumó una victoria más en el torneo de liga después de pasarle por encima 5-0 al cuadro de Al Feiha en la fecha 15 de la Saudi Pro League.

Julián Quiñones / Jam Media Ampliar

Quiñones está viviendo su temporada más importante en cuanto a la cuota de goles. Hasta el momento ha disputado 11 partidos en el torneo local y registra 12 anotaciones y una asistencia. Sin embargo, si tomamos en cuenta todas las competencias, son 16 tantos y un pase para gol en 15 encuentros en la presente campaña.

Si comparamos estos números con la temporada anterior, los de este año son ligeramente superiores. La campaña pasada Julián Quiñones marcó 25 goles y dio 8 asistencias en 33 partidos, lo que equivale a una colaboración de gol por cotejo. Ahora, esta temporada lleva más de una colaboración de gol por encuentro, ya que acumula 17 intervenciones directas de anotación en apenas 15 partidos disputados.

Julián Quiñones MVP del juego entre Al Qadisiya y Al Fayha Ampliar

Con estos números, Julián Quiñones se afianza como el atacante mexicano con mejor temporada en el mundo, incluso superando a Raúl Jiménez, Germán Berterame y Santiago Giménez.

