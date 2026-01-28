Lucas Paquetá regresa a Flamengo en fichaje récord para el continente americano

Flamengo acaba de dar un golpe sobre la mesa repatriando a Lucas Paquetá por una cifra récord para el continente americano. De acuerdo a diversos reportes, el gigante brasileño pagó 42 millones de euros al West Ham United para llevar de vuelta a casa a su canterano después de seis años en el viejo continente.

El Mengao no solo rompió el mercado brasileño con este fichaje, sino que impuso una marca histórica para fichajes hablando del continente americano. Paquetá se convirtió, y con mucha diferencia, en el futbolista por el que más ha pagado un club de este lado del mundo con una cifra que ronda los 50 millones de dólares.

Antes de su traspaso, el Cruzeiro, también del Brasileirao, ostentaba el récord con Gerson, quien firmó a cambio de 32 millones de dólares. Sin embargo, Lucas Paquetá pulverizó esta cantidad por más de 18 millones de billetes verdes.

Vale la pena mencionar que Paquetá firmó su vuelta al Flamengo por los próximos cinco años después de brillar con el AC Milán, Olympique de Lyon y West Ham United en el último lustro y, ahora, buscará llevar al conjunto dirigido por Filipe Luis a pelear por todo esta temporada, tanto a nivel nacional como internacional.

