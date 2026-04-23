Chivas se conforma con empate en el Victoria vs Necaxa por la penúltima fecha del Clausura 2026

Necaxa empató 0-0 con Chivas en la cancha del Estadio Victoria en el partido correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026.

Dividimos puntos en Aguascalientes.



Regresamos a casa para preparar el cierre de la fase regular ante Xolos con nuestra gente 🔴⚪️ pic.twitter.com/a1VC2cNUyV — CHIVAS (@Chivas) April 23, 2026

Chivas comenzó dominando el juego y desde los primeros minutos generó oportunidades de peligro, pero no concretaba nada. Minutos más tarde Necaxa se perdió de la anotación gracias a que Óscar Whalley reaccionó de gran manera. En el primer tiempo no se logró abrir el marcador y se fueron 0-0 al descanso.

Para la segunda mitad, nuevamente ambos equipos se vieron agresivos, pero ninguno lograba abrir el marcador. Chivas estuvo cerca de irse al frente cuando el balón le cayó al ‘Cotorro’ González quien se vio incómodo al disparar a puerta y el esférico pegó en las redes, pero por fuera. Chivas nuevamente estuvo cerca del gol cuando Santiago Sandoval giró sobre su propio eje, disparó de pierna zurda y el balón se fue desviado de la cabaña hidrocálida.

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Minutos después Sandoval volvió a intentar abrir el marcador. Desde fuera del área metió un zurdazo que se estrelló en el poste de la portería de los ‘Rayos’. Finalmente, Necaxa y Chivas repartieron puntos en esta penúltima fecha del Clausura 2026.