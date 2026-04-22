Jaime Gómez, el hijo prodigo de Querétaro: El aficionado convertido en leyenda albiazul

El encuentro entre Gallos Blancos y Cruz Azul, fue una noche especial para el canterano queretano y es que se le realizó un homenaje en el último juego en La Corregidora durante este Clausura 2026.

Jaime Gómez celebra con el Querétaro Ampliar

El encuentro fue emotivo para todos los queretanos, pues desde el calentamiento se le hizo un pasillo al jugador, en donde estuvieron todos sus compañeros y familiares de otros jugadores, además de llevar en las playeras del partido un parche conmemorativo con el nombre y número del jugador.

El medio tiempo fue dedicado al jugador, pues se le reconoció su carrera y se develó una placa conmemorativa en el palco que lleva su número. Este momento fue acompañado por la familia del jugador en donde con la voz entrecortada agradeció su carrera albiazul.

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Aunque aun el equipo no se ha pronunciado de manera oficial, Jaime termina su contrato al final de la temporada actual y estaría libre para buscar una nueva oferta, pues no estaría entrando en planes para la siguiente temporada en el conjunto emplumado.

Los números de Jaime Gómez con los Gallos

Jaime Gómez nació en el municipio de San Juan del Río, Querétaro desde donde viajaba para poder asistir a los encuentros del conjunto queretano, hasta que en el 2009 llegó a la sub 17.

Jaime Gómez Gallos Blancos del Querétaro Ampliar

Es el jugador con más partidos oficiales en la historia del equipo emplumado, con 261 encuentros disputados 28 más que Marco Jiménez quien era el que tenia la mayor cantidad, pero el queretano lo rebasó.

Debutó en 2012 en un clásico de la 57 en el Alfonso Lastras, sin embargo Querétaro no fue su único equipo pues migró en 2020 a Xolos de Tijuana, en donde estuvo solo una temporada, para salir en el Clausura 2021 a Bravos en donde estuvo hasta 2023 y volver a Querétaro.

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Gallos Blancos jugará su último partido de la temporada el próximo viernes ante Puebla en el Cuauhtémoc, pues aunque tenían pocas posibilidades de calificar a la liguilla, el empate ante Cruz Azul las apagó, por lo que su caminó terminará en la temporada regular.