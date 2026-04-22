¡Nicolás Larcamón fuera de Cruz Azul!

De acuerdo al periodista Fabrizio Domínguez, el estratega argentino Nicolás Larcamón, deja el banquillo de Cruz Azul en el momento más crítico de la temporada, justo a las puertas de la Liguilla y tras haber sumado una alarmante racha de nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Nicolás Larcamón / Jam Media Ampliar

La decisión responde a una crisis de resultados que se volvió insostenible para la cúpula dirigida por Iván Alonso. Lo que comenzó como un proyecto de renovación y esperanza, terminó por desmoronarse en el último tramo del Clausura 2026.

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El fin de la era Larcamón: Luces y sombras en el banquillo

El paso de Nicolás Larcamón por La Máquina será recordado como una montaña rusa de emociones. El director técnico llegó como un estratega moderno, ofensivo y capaz de imprimir una identidad aguerrida. Durante sus primeros meses, el equipo mostró destellos de un fútbol dinámico que ilusionó a la afición, logrando victorias importantes que posicionaron al club en la parte alta de la tabla general de la Liga MX.

Sin embargo, su gestión estuvo marcada por una dependencia excesiva de individualidades y, sobre todo, por una fragilidad defensiva que terminó por pasar factura. La incapacidad de romper la racha negativa fue el clavo final en su proceso dentro de la institución capitalina.

La etapa de Larcamón en Cruz Azul comenzó con altas expectativas. El técnico argentino llegó en junio de 2025 como apuesta para liderar un proyecto ambicioso, tras su paso por equipos como León, Puebla y Necaxa.

Sin embargo, su ciclo no logró consolidarse. Aunque tuvo momentos positivos y algunos resultados destacados en fases iniciales, el equipo nunca encontró regularidad sostenida. Problemas defensivos, falta de contundencia ofensiva y decisiones tácticas cuestionadas marcaron su gestión.

De la ilusión al desplome

Nicolás Larcamón asumió la dirección técnica para liderar el proyecto del año futbolístico 2025-2026. Su gestión se divide en dos etapas muy marcadas:

Apertura 2025: Fue su mejor momento. El equipo mostró una efectividad del 60%, terminando en los primeros puestos de la tabla con 10 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas en la fase regular. En la Liguilla , alcanzó las semifinales.

Fue su mejor momento. El equipo mostró una efectividad del 60%, terminando en los primeros puestos de la tabla con 10 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas en la fase regular. En la , alcanzó las semifinales. Clausura 2026 (Actual): El equipo comenzó con fuerza, manteniendo un invicto de 15 partidos. Sin embargo, a partir de marzo de 2026, el rendimiento cayó en picada.

El punto de quiebre definitivo, además de la racha en liga, fue la eliminación en Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 ante el LAFC, donde el equipo perdió 3-0 en la ida y no pudo remontar en casa, quedando fuera de la posibilidad de ir al Mundial de Clubes.

Balance general de Larcamón

El paso del entrenador argentino por Cruz Azul dejó números contrastantes que explican su salida. En sus 35 partidos al frente del equipo, registró una efectividad del 65%; sin embargo, esta solidez en la fase regular no se tradujo en éxitos tangibles. El técnico se marcha sin haber ganado ningún título con el club y con una estadística preocupante en la fase final, donde apenas consiguió una victoria en cuatro partidos de Liguilla.

En definitiva, el proceso de Larcamón quedó marcado por un equipo que sabía competir con solvencia en el día a día, pero que se desmoronaba al llegar a las instancias decisivas del fútbol mexicano.