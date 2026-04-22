Lo que comenzó como un proyecto lleno de ilusión y frescura táctica bajo el mando de Nicolás Larcamón, hoy parece estar viviendo sus últimas horas. El estratega argentino se encuentra en la cuerda floja, y su salida de Cruz Azul podría concretarse incluso antes de que finalice el actual torneo Clausura 2026.

Directiva de Cruz Azul ya tendría decidido el futuro de Nicolás Larcamón / Jam Media Ampliar

La paciencia de la directiva de La Máquina se habría agotado tras una serie de resultados que no solo alejan al equipo de los puestos de clasificación directa, sino que han dejado una sensación de vacío futbolístico en la afición. La derrota en la última jornada habría sido el detonante para que los altos mandos de Cruz Azul comenzaran a cuestionar seriamente la continuidad del proceso de Larcamón.

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Esta postura contrasta con lo que se manejaba días atrás, cuando se hablaba de mantener al estratega al menos hasta la Liguilla. Sin embargo, el contexto deportivo ha cambiado rápidamente y la presión interna habría aumentado de forma considerable.

Resultados y presión, claves en la decisión

El principal factor que ha detonado esta posible decisión es el irregular desempeño del equipo. Cruz Azul arrastra una racha negativa importante, con varios partidos sin ganar, lo que ha encendido las alarmas dentro del club.

A esto se suma la reciente eliminación en la Concacaf Champions Cup, un golpe duro para la institución y para el proyecto deportivo, que tenía como objetivo pelear por títulos. Si el equipo no muestra una mejora clara, la destitución de Larcamón podría tomarse en cualquier momento.

El problema principal no radica únicamente en los puntos obtenidos, sino en la pérdida de identidad que el equipo ha mostrado en los encuentros clave. La directiva siente que el vestidor ha comenzado a resentir la falta de rumbo, y cortar de tajo el problema antes de una posible eliminación estrepitosa parece ser la solución más viable para salvar lo que queda de la temporada en la Liga MX.

La afición, por su parte, se muestra dividida. Mientras algunos señalan que el plantel no estuvo a la altura de las exigencias del técnico, la gran mayoría exige un cambio inmediato.

Las próximas horas serán cruciales para definir si Nicolás Larcamón recibe una última oportunidad este fin de semana o si se convierte en un desempleado más de la Liga MX, dejando un proyecto que prometía mucho y terminó entregando muy poco. El destino de Cruz Azul está en juego.