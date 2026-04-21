Oficial: Cruz Azul regresa a la CDMX; jugará en el Estadio Banorte ante Necaxa

Esta tarde se hizo oficial que Cruz Azul regresará a la Ciudad de México, específicamente al Estadio Banorte. Así lo informó el club celeste mediante un comunicado emitido este mismo día. Lo que anteriormente eran rumores, ahora es una realidad: La Máquina volverá a la capital con el objetivo de reencontrarse con su afición y tratar de salir del complicado momento que atraviesa.

Cruz Azul / Jam Media Ampliar

El equipo dio a conocer que el cambio de sede fue aprobado para este mismo torneo, por lo que será en la jornada 17 cuando enfrenten a Necaxa en el renovado Estadio Banorte. De esta manera, Cruz Azul cerrará la fase regular en la CDMX, luego de haber disputado gran parte del campeonato en Puebla.

Asimismo, el club señaló que tanto la Liga MX como los administradores del Estadio Banorte facilitaron este cambio, entendiendo la importancia de que el equipo pudiera regresar a su ciudad y fortalecer el vínculo con su afición.

ESTÁ DE REGRESO 🚨🚨🚨



Cruz Azul volverá jugar en el Estadio Banorte, donde enfrentará a Necaxa en el duelo correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026.



Los partidos de Liguilla se seguirán disputando en el Cuauhtémoc. 🏟️



🗞️ | @FabrizioDC_ pic.twitter.com/Ix8rlxmvlN — W Deportes (@deportesWRADIO) April 21, 2026

Sin embargo, uno de los puntos más destacados del comunicado es que la liguilla no se disputará en la capital. Cruz Azul confirmó que la fase final se volverá a jugar en Puebla, específicamente en el Estadio Cuauhtémoc. Es decir, el partido ante Necaxa será el único que el conjunto celeste dispute en el Estadio Banorte durante este Torneo.