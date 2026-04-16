Cruz Azul ofrecería 6.5 mdd por Gorriarán y Luka Romero entraría en la negociación: ¡Intercambio bomba!

En las últimas horas, ha trascendido que La Máquina prepara un “intercambio bomba” para convencer a la directiva de Tigres UANL de soltar a su jugador estrella, Fernando Gorriarán.

Fernando Gorriarán Tigres / Jam Media Ampliar

Ante la dificultad económica que representa el fichaje de una figura de este calibre, Cruz Azul estaría dispuesto a poner sobre la mesa a uno de sus activos más valiosos, un jugador tasado en aproximadamente 6.5 millones de dólares.

Este movimiento estratégico busca aprovechar que Fernando Gorriarán aún no ha renovado su contrato con los felinos, el cual expira en diciembre de 2026. Al incluir a una pieza clave en la negociación, el club cementero no solo reduciría el costo del traspaso, sino que ofrecería a Tigres un recambio de calidad inmediata.

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Fernando Gorriarán, el “capitán” que interesa a La Máquina

Diversos reportes indican que Cruz Azul estaría buscando cambiar al jugador charrúa por el argentino Luka Romero.

Fernando Gorriarán héroe en el Volcán Universitario Ampliar

La necesidad de fichar a un perfil como el de Gorriarán nace de la falta de mando en el mediocampo cementero, un hueco que se ha hecho evidente ante los malos resultados de la gestión de Larcamón. El uruguayo no solo aportaría dinamismo y recuperación, sino también esa experiencia en fases finales que el plantel actual necesita.

El caso Luka Romero: Entre las críticas y el interés de River Plate

La situación de Luka Romero se ha convertido en un dilema para la institución. El joven talento, que llegó con la etiqueta de fichaje histórico tras una compleja negociación que involucró un “jugoso” contrato y grandes expectativas, está bajo la lupa.

Luka Romero y Paradela / Jam Media Ampliar

A pesar de haber sumado 8 goles en su cuenta personal, su rendimiento ha sido calificado por la afición como una “decepción”, argumentando que su peso en los partidos clave ha sido nulo.

En caso de que no resultara el intercambio se ha hablado del interés del equipo argentino River Plate por el jugador. Para el club sudamericano, Luka Romero, representaría un refuerzo de lujo, mientras que para Cruz Azul, una posible venta permitiría recuperar parte de la inversión y liberar una plaza de extranjero.

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Cruz Azul deja claro que prepara un mercado de fichajes agresivo para corregir el rumbo deportivo. Mientras tanto, la afición permanece atenta a lo que podría convertirse en uno de los movimientos más importantes del club en los últimos torneos.