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América en crisis: ¿Se despiden las Águilas de los primeros puestos de la Liga MX?

El América enfrenta un cierre crítico en la Liga MX. Descubre por qué las Águilas ya no alcanzan a Chivas y Cruz Azul en la tabla general y qué necesitan ante Toluca, León y Atlas.

América en crisis: ¿Se despiden las Águilas de los primeros puestos de la Liga MX?

América en crisis: ¿Se despiden las Águilas de los primeros puestos de la Liga MX? / Jam Media

Juan Guzmán

El panorama luce complicado para América, que se encamina a cerrar el torneo por debajo de los otros tres llamados grandes del futbol mexicano.

América vs Nashville

América vs Nashville / Jam Media

Con apenas 19 puntos y solo nueve por disputarse, el equipo azulcrema ya no tiene posibilidades de alcanzar a Chivas, líder general con 31 unidades, una distancia que resulta imposible de remontar en el cierre del campeonato.

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La situación tampoco es alentadora frente a Cruz Azul, que suma 28 puntos con una diferencia de +10, muy superior al +2 del América. Algo similar ocurre con Pumas, que cuenta con 27 puntos y una diferencia de +11, números que colocan a los universitarios con una ventaja prácticamente definitiva en la tabla general.

Además, el calendario no favorece a las Águilas, que deberán enfrentar a Toluca, León y Atlas, rivales que pelean por posiciones clave en la Liga MX.

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