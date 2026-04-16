América en crisis: ¿Se despiden las Águilas de los primeros puestos de la Liga MX? / Jam Media

El panorama luce complicado para América, que se encamina a cerrar el torneo por debajo de los otros tres llamados grandes del futbol mexicano.

América vs Nashville / Jam Media Ampliar

Con apenas 19 puntos y solo nueve por disputarse, el equipo azulcrema ya no tiene posibilidades de alcanzar a Chivas, líder general con 31 unidades, una distancia que resulta imposible de remontar en el cierre del campeonato.

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La situación tampoco es alentadora frente a Cruz Azul, que suma 28 puntos con una diferencia de +10, muy superior al +2 del América. Algo similar ocurre con Pumas, que cuenta con 27 puntos y una diferencia de +11, números que colocan a los universitarios con una ventaja prácticamente definitiva en la tabla general.

¡Vamos, siempre junto a Las Águilas del América! 💙🦅💛 pic.twitter.com/kz4nNqSGy5 — Club América (@ClubAmerica) April 15, 2026

Además, el calendario no favorece a las Águilas, que deberán enfrentar a Toluca, León y Atlas, rivales que pelean por posiciones clave en la Liga MX.