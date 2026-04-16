Cruz Azul ya piensa en refuerzos: con este jugador de la Liga MX buscan romper el mercado

De acuerdo con reportes recientes del periodista argentino Santiago Fourcade, el conjunto celeste busca reforzar su zona medular con un futbolista de experiencia, liderazgo y capacidad tanto defensiva como ofensiva, características que encajan con el perfil del charrúa de Fernando Gorriarán.

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Cruz Azul buscaría un fichaje consolidado en Liga MX

La directiva cementera estaría interesada en apuntalar el mediocampo ante la posible salida o incertidumbre de algunos de sus elementos actuales. En ese contexto, Gorriarán aparece como una opción ideal gracias a su recorrido en la Liga MX y su regularidad en el alto nivel.

Fernando Gorriarán héroe en el Volcán Universitario Ampliar

El uruguayo, de 31 años, se ha consolidado como una pieza clave en Tigres, destacando por su intensidad, recuperación de balón y llegada al área rival. Además, su liderazgo lo ha llevado incluso a portar el gafete de capitán en el conjunto regiomontano.

Otro factor que podría influir en la operación es su conocimiento del fútbol mexicano, donde ha brillado previamente con Santos Laguna antes de dar el salto a Tigres, consolidándose como uno de los mediocampistas más completos del torneo.

Un movimiento complicado para La Máquina

A pesar del interés, la operación no luce sencilla. Gorriarán tiene contrato vigente con Tigres, lo que obligaría a Cruz Azul a realizar una inversión importante para convencer tanto al club como al jugador.

🚨CRUZ AZUL QUIERE A GORRIARÁN



La directiva de la máquina, como ha sucedido desde la llegada de Iván Alonso, ya trabaja con miras al futuro y uno de sus objetivos es Fernando Gorriarán de Tigres.



PUNTO CLAVE: El uruguayo termina contrato en diciembre, por lo que desde verano… pic.twitter.com/Idoa4htwOK — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) April 16, 2026

En el pasado, su fichaje ha estado valuado en varios millones de dólares, una cifra que podría representar un obstáculo dependiendo de la política financiera de la directiva celeste.

Además, no sería la primera vez que Cruz Azul intenta hacerse con sus servicios, ya que en mercados anteriores el mediocampista también estuvo en la órbita del club sin que se concretara su llegada.

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Por ahora, el interés se mantiene en fase de análisis, sin una oferta formal confirmada. Sin embargo, el hecho de que Cruz Azul vuelva a poner los ojos en Gorriarán refleja la intención del club de competir al máximo nivel y reforzar posiciones clave.

De concretarse, sería un fichaje de alto impacto en la Liga MX, no solo por la calidad del jugador, sino también por tratarse de un elemento importante de un rival directo.