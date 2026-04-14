“Fuera Larcamón”: La afición de Cruz Azul pide la salida del técnico argentino tras quedar fuera en ConcaChampions

La eliminación de Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup 2026 no solo dejó consecuencias deportivas, sino que detonó una fuerte reacción por parte de su afición, que rápidamente encontró a un responsable: el técnico Nicolás Larcamón.

Nicolás Larcamón / Jam Media Ampliar

Tras el empate 1-1 ante LAFC en la vuelta de los cuartos de final —resultado que selló un contundente global de 4-1 en contra—, el malestar estalló tanto en el estadio como en redes sociales. Lo que comenzó como frustración por la eliminación se transformó en un reclamo directo hacia el banquillo celeste, señalado como el principal culpable del fracaso internacional.

Durante los minutos finales del encuentro, el Estadio Cuauhtémoc fue testigo de un ambiente tenso. Un sector importante de la afición comenzó a corear de manera insistente “¡Fuera Larcamón!”, reflejando el hartazgo acumulado no solo por la serie ante el conjunto angelino, sino por el funcionamiento irregular del equipo en momentos clave.

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En redes sociales, la postura fue igual o más contundente. Diversos aficionados cuestionaron la falta de idea futbolística del equipo, así como la incapacidad del entrenador para reaccionar ante la desventaja sufrida desde el partido de ida. Comentarios como “equipo sin ideas” o “ciclo cumplido” se replicaron entre seguidores cementeros, evidenciando una ruptura entre la afición y el proyecto actual.

La crítica no es nueva. Desde la goleada 3-0 sufrida en Los Ángeles, el técnico argentino ya había sido señalado por decisiones tácticas y por no encontrar soluciones ante rivales de peso. La eliminación terminó por agravar esa percepción negativa en un equipo que llegaba como campeón defensor del torneo.

Sin embargo, pese a la presión externa, todo apunta a que la directiva mantendría a Larcamón en el cargo, al menos hasta el cierre del Clausura 2026. La dirigencia celeste habría optado por darle un voto de confianza, dejando claro que su continuidad dependerá en gran medida de los resultados en la Liga MX.

Termina el encuentro y nuestra participación en @TheChampions. pic.twitter.com/E5js3g2Qex — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 15, 2026

El panorama no es sencillo. Cruz Azul pasó de ilusionar con una remontada en casa a despedirse del torneo con más dudas que certezas. Ahora, el enfoque estará en el campeonato local, donde el equipo deberá responder no solo en la cancha, sino también ante una afición que exige resultados inmediatos.

La eliminación dejó algo más que un marcador adverso: abrió una grieta entre el equipo y su gente. Y en el centro de esa tormenta, el nombre de Nicolás Larcamón resuena con fuerza como el principal señalado.