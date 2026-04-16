Marcel Ruiz sorprende y vuelve a las canchas con Toluca en ConcaChampions

El mediocampista mexicano Marcel Ruiz ha protagonizado una de las historias más sorprendentes en la Concacaf Champions Cup, luego de volver a la actividad con Toluca pese a una lesión que parecía dejarlo fuera por varios meses.

Su caso ha generado debate tanto en lo deportivo como en lo médico, debido al riesgo que implica su situación.

Sergio Ramos y Marcel Ruiz / Jam Media Ampliar

¿Qué lesión sufrió Marcel Ruiz?

El futbolista sufrió una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha durante un partido del torneo internacional.

Marcel Ruiz sufre lesión con Toluca Ampliar

Inicialmente, el diagnóstico apuntaba a una rotura más grave que incluso lo dejaba fuera del Mundial 2026, pero estudios posteriores determinaron que el daño era menor de lo esperado.

Esto abrió la puerta a un tratamiento menos invasivo. En lugar de someterse inmediatamente a cirugía, Ruiz y Toluca optaron por un tratamiento conservador, basado en rehabilitación, fortalecimiento muscular y monitoreo constante. La decisión se tomó con un objetivo claro: intentar reducir los tiempos de recuperación y mantener viva la posibilidad de competir por un lugar en el Mundial 2026.

El regreso de Marcel Ruiz a las canchas

De acuerdo con reportes, la evolución del mediocampista ha sido sorprendente. Su rodilla se encuentra “muy fuerte” y ha podido realizar ejercicios como correr y saltar sin mayores complicaciones.

Con todo y el ligamento roto de la rodilla derecha…

¡Marcel Ruiz entró al campo de juego con Toluca!👹💥



¿Opiniones?👀 pic.twitter.com/Cv326OVyCi — W Deportes (@deportesWRADIO) April 16, 2026

Esto, sumado a su buena masa muscular, le permitió acelerar su recuperación y volver a tener actividad futbolística en un tiempo poco común para este tipo de lesiones.

Ruiz reapareció en los cuartos de final de vuelta de la Concacaf Champions Cup ante LA Galaxy, incluso con minutos en el campo, en una decisión que llamó la atención por el riesgo que implica. Una lesión de ligamento cruzado, incluso parcial, puede agravarse si no se maneja con cautela.

El propio entorno del jugador ha dejado claro que la decisión final pasa por él, ya que está en juego tanto su carrera como su sueño de disputar el Mundial.

¿Aún puede llegar al Mundial 2026?

El panorama sigue abierto. Si Ruiz logra mantenerse sin recaídas y recuperar ritmo de competencia, podría ser considerado por la Selección Mexicana.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Club América: ¿Cuáles han sido los fracasos internacionales de las Águilas?

Sin embargo, todo dependerá de su evolución física en las próximas semanas, ya que cualquier complicación podría cambiar completamente el escenario.