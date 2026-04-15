Erick ‘Chiquito’ Sánchez habló tras el fracaso de América en Concachampions: “No representamos a la afición” / Jam Media

El mediocampista del América, Erick “Chiquito” Sánchez, ofreció disculpas públicas a la afición azulcrema luego de la eliminación del equipo en la Concacaf Champions Cup, resultado que generó molestia y autocrítica al interior del plantel.

Erick Sánchez / Jam Media Ampliar

La derrota ante Nashville SC marcó un duro golpe para las Águilas, que llegaban con la expectativa de competir por el título internacional. Tras el encuentro, Sánchez fue uno de los jugadores que tomó la palabra para expresar el sentir del vestidor y reconocer que el equipo no estuvo a la altura de lo esperado.

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El mediocampista fue contundente al señalar que el rendimiento colectivo quedó por debajo de las exigencias del club y de su afición. En su declaración, admitió que el equipo no logró representar los valores ni la identidad que la afición espera en este tipo de competencias.

Autocrítica tras la eliminación del América

Erick Sánchez reconoció que el plantel debe asumir responsabilidades y aprender de lo ocurrido, destacando que no existen excusas para el desempeño mostrado en el torneo internacional. El jugador insistió en que el grupo debe mejorar en varios aspectos para evitar repetir este tipo de resultados en el futuro.

Asimismo, el futbolista ofreció una disculpa directa a los seguidores del América, señalando que el resultado dejó al equipo en deuda con su afición, especialmente por las expectativas generadas en la competencia.

“Hay mucho que aprender, mandar una disculpas a todos…”🗣️😬



Erick Sánchez sobre el partido perdido vs Nashville.💥 pic.twitter.com/LY3iAuuITJ — W Deportes (@deportesWRADIO) April 15, 2026

América, obligado a reaccionar en la Liga MX

Tras la eliminación, el Club América atraviesa una semana complicada, deberá enfocarse en el cierre del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde enfrentará a Toluca en la Jornada 15, allí buscará recomponer el camino y asegurar su clasificación a la Liguilla.

El ambiente en Coapa se mantiene tenso luego del fracaso internacional, por lo que el equipo tendrá que responder rápidamente en sus próximos compromisos para evitar una crisis mayor en el semestre.