Fracaso azulcrema: el América se estrella ante Nashville y queda fuera de Concachampions

El Club América consumó un duro fracaso internacional al quedar eliminado de la Concacaf Champions Cup 2026 tras caer 0-1 ante Nashville SC en el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado en el Estadio Banorte. Luego del empate sin goles en la ida, las Águilas necesitaban ganar en casa, pero nunca encontraron el camino.

CLUB AMÉRICA ESTÁ ELIMINADO DE CONCACHAMPIONS❌😬



¡Duro golpe para los Azulcremas!💥



- América perdió 1-0 vs Nashville. pic.twitter.com/eRaEJfgzMy — W Deportes (@deportesWRADIO) April 15, 2026

El equipo dirigido por André Jardine asumió el protagonismo desde el inicio, con mayor posesión de balón y constante presencia en campo rival. Sin embargo, esa superioridad fue estéril. América generó aproximaciones, pero sin claridad en el último tercio, una constante que terminó por condenarlo a lo largo de la serie.

El momento clave llegó al inicio del segundo tiempo. Al minuto 51, Hany Mukhtar aprovechó un contragolpe y definió para el 0-1 que silenció el Azteca y puso cuesta arriba la eliminatoria para los azulcremas.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Cruz Azul no puede con LAFC y queda eliminado de la Concacaf Champions Cup

A partir de ese gol, el partido se jugó bajo el guión esperado: América insistiendo y Nashville defendiendo con orden. Las Águilas registraron más posesión (57%) y mayor número de disparos (17 contra 8), pero se toparon con una defensa sólida y un arquero inspirado que frustró cada intento.

El cierre del encuentro estuvo marcado por la desesperación. América recurrió a centros constantes al área, pero sin éxito, mientras que Nashville incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja en los minutos finales en un contragolpe que no logró concretar.

Además, el partido se vio interrumpido en la segunda mitad por el protocolo antidiscriminación, lo que enfrió aún más el ritmo de un equipo local que ya mostraba signos de frustración tanto en la cancha como en la banca.

MUKHTAR LA CLAVÓ, Y ESTÁ VENCIENDO 1-0 AL AMÉRICA🔥😳



¡Nashville silencia al Azteca!💥

…

En Vivo👉🏼 https://t.co/Zs68cKqPaz pic.twitter.com/qJrGkl3Vrd — W Deportes (@deportesWRADIO) April 15, 2026

El silbatazo final confirmó la eliminación americanista con un global de 1-0 en contra, extendiendo una preocupante racha sin victorias y profundizando la crisis en el equipo.

La eliminación representa un golpe fuerte para un club que tenía como objetivo principal conquistar el título internacional, una deuda que sigue pendiente desde 2016. Ahora, el foco se traslada a la Liga MX, donde América deberá recomponer el camino en medio de cuestionamientos hacia el proyecto de Jardine.

Así, Nashville da la sorpresa y avanza a semifinales, mientras que América vuelve a quedarse corto en el escenario internacional, dejando más dudas que certezas en un semestre que prometía mucho más.