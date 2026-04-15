Gignac fuera de Tigres: El máximo goleador histórico no renovará para el Apertura 2026

André-Pierre Gignac tiene sus días contados como jugador de Tigres. El mejor futbolista en la historia del conjunto regiomontano ha decidido no renovar su contrato con el equipo, mismo que expira el 30 de junio del presente año, por lo que pondrá fin a su etapa en el cuadro felino después de 11 años en la institución.

André-Pierre Gignac / Jam Media Ampliar

De acuerdo a la información que circula de periodistas cercanos al equipo, Gignac concluirá su carrera como jugador de Tigres UANL hasta que finalice la participación del equipo en el semestre. Esto quiere decir que su último partido podría ser en la Jornada 17 ante Mazatlán en caso de que no logren la clasificación a la Liguilla, o bien, hasta la instancia que alcance el equipo en la fase final. Sin embargo, existe un escenario en el que el “Bómboro” prolongaría un poco más su estancia y sería si Tigres llega a la final de la Concachampions, la cual se disputará el 30 de mayo.

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André llegó como agente libre a Tigres hace más de una década, exactamente para el torneo Apertura 2015, procedente del Olympique de Marsella. Desde su arribo comenzó a demostrar su calidad marcando goles, dando asistencias y ganando títulos al por mayor. En 11 años en el fútbol mexicano llevó a los de la UANL a levantar 5 campeonatos de Liga MX, 4 trofeos de Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf. Por si esto fuera poco, también se convirtió en el máximo anotador en la historia del equipo con 222 goles, superando ampliamente a Tomás Boy, quien marcó 104 anotaciones.

Atlas vs Tigres / Jam Media Ampliar

Sin embargo, es importante mencionar que el delantero francés perdió protagonismo en el 11 titular desde hace un par de torneos. Con 40 años ha sufrido múltiples lesiones recientemente, lo que le ha impedido tener regularidad. De hecho, en la temporada 2025-2026 ha disputado 1091 minutos en 27 partidos, lo que promedia poco más de 40 minutos por encuentro, y apenas ha marcado 3 goles en este último tramo de su etapa en México.