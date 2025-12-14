André-Pierre Gignac sufre agresión de un aficionado en la Final Toluca vs Tigres VIDEO

En el marco de la Final de Vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX, disputada en el Estadio Nemesio Díez entre Toluca y Tigres, se vivió un momento lamentable que empaña la fiesta del fútbol mexicano. André-Pierre Gignac, ícono felino y protagonista en el terreno de juego, sufrió una agresión por parte de un aficionado local al momento de salir de cambio en el minuto 57, cuando cedía su lugar a Nicolás Ibáñez.

André-Pierre Gignac / Agustin Cuevas Ampliar

Según las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, el delantero francés se dirigía a la banca de Tigrescuando un seguidor de los Diablos Rojos, armado con una bandera del club, lo golpeó intencionalmente. Gignac, visiblemente sorprendido, solo atinó a mirar fijamente al agresor, sin responder con violencia, mientras elementos de seguridad intervenían para controlar la situación.

🇫🇷❌| GIGNAC AGREDIDO!



Um torcedor do #Toluca agrediu Gignac na hora que o francês ia para o banco de reservas.



Absurdo.



📹 @SportyTV @territoriomls pic.twitter.com/Cm8xbkVbvL — Cristian Moraes (@ocrismoraes) December 15, 2025

Este episodio no es aislado en el fútbol mexicano, donde la pasión a veces cruza la línea hacia la violencia, pero resulta particularmente reprobable en una gran final de la Liga MX, el escaparate más importante de nuestra liga. Gignac, quien ha entregado una década de lealtad y goles a Tigres, buscando en esta serie su sexto título, merecía respeto en cualquier cancha, especialmente en un partido de tal magnitud. La agresión a Gignac no solo atenta contra la integridad de un jugador profesional, sino contra los valores que debe promover el deporte: fair play, respeto y seguridad para todos los involucrados.

La Liga MX y el Club Toluca tienen la obligación de investigar a fondo y aplicar sanciones ejemplares, incluyendo el veto permanente al aficionado involucrado. Incidentes como este recuerdan la necesidad urgente de protocolos de seguridad más estrictos en los estadios, mayor vigilancia en zonas cercanas a las bancas y campañas contra la violencia en las tribunas.