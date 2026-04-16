¿Cuánto tiempo estará fuera Nicolás Ibáñez? Cruz Azul confirma gravedad de su lesión tras el Clásico / Jam Media

Cruz Azul confirmó la gravedad de la lesión de Nicolás Ibáñez mediante un comunicado oficial, encendiendo las alarmas en la recta final del semestre.

Nicolás Ibáñez sale lesionado del Clásico Joven / Jam Media Ampliar

El delantero presenta una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha, una lesión delicada que lo dejará fuera de actividad por varias semanas. La buena noticia dentro del parte médico es que no existe daño en el tendón de Aquiles, lo que evita un escenario aún más complicado.

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La lesión se produjo durante el partido frente al Club América el pasado fin de semana, en un momento en el que el atacante pisaba el área rival. El tiempo de recuperación estimado es de aproximadamente seis semanas, lo que prácticamente lo deja fuera por el resto del torneo.

Esto representa un golpe sensible para Cruz Azul, que ya quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup y ahora pierde a un elemento ofensivo clave para el cierre del Torneo Clausura 2026. Incluso en caso de alcanzar la final de la Liga MX, programada para el 24 de mayo, Ibáñez no llegaría en condiciones.