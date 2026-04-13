Nicolás Larcamón revela cuándo volverá Nico Ibáñez con Cruz Azul tras su lesión

El director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, dio a conocer detalles importantes sobre la recuperación de Nicolás Ibáñez, quien salió lesionado en el reciente Clásico Joven ante el Club América, encendiendo las alarmas en el conjunto celeste.

Nicolás Larcamón / Jam Media Ampliar

El estratega argentino envió un mensaje de tranquilidad al confirmar que la lesión no sería de gravedad y que ya existe una fecha tentativa para su regreso a las canchas.

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La lesión de Nico Ibáñez no sería grave

Tras el partido ante el Club América, Larcamón explicó que el delantero presenta una molestia muscular en la zona del gemelo, descartando una lesión de mayor gravedad.

El atacante argentino abandonó el terreno de juego con visibles gestos de dolor, lo que generó preocupación en Cruz Azul. Sin embargo, el primer diagnóstico apunta a una dolencia controlable, a la espera de su evolución en los próximos días.

Cruz Azul proyecta su regreso para la Liguilla

El cuerpo técnico celeste ya maneja un panorama más claro sobre los tiempos de recuperación del delantero. La intención es que Nicolás Ibáñez pueda estar disponible nuevamente para la ronda de Cuartos de Final del Clausura 2026, siempre y cuando su evolución sea favorable.

Esto implicaría que el atacante se perdería los compromisos restantes de la fase regular ante el Club Tijuana, Querétaro FC y Club Necaxa, priorizando su recuperación total de cara a la fase decisiva del torneo.

Larcamón habló sobre la situación de Nico Ibáñez, quien tuvo que salir del juego ante América y lo que viene para Cruz Azul en Liga MX y Concachampions.



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Cruz Azul cuida a su referente ofensivo

La posible baja temporal de Ibáñez representa un reto importante para Cruz Azul en el cierre del campeonato. El delantero se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Larcamón, por lo que su regreso será fundamental en las aspiraciones del equipo. El cuerpo técnico ha optado por no arriesgar al jugador y enfocarse en que llegue en óptimas condiciones a la Liguilla.

A pesar del susto inicial, el panorama es alentador dentro del club. Cruz Azul confía en recuperar a su delantero para los momentos más importantes del torneo, con la mira puesta en pelear por el título. Por lo pronto, Gabriel ‘Toro’ Fernández volverá al 11 inicial de La Máquina, lugar que le pertenecía hasta hace algunas jornadas.

La evolución de Nicolás Ibáñez será determinante en las próximas semanas, en un cierre de torneo donde cada detalle puede marcar la diferencia.