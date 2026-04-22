Cruz Azul empató ante Querétaro por la penúltima fecha del Clausura 2026
La Máquina no pudo sacar la victoria en territorio ajeno ante uno de los equipos que se encuentran en la zona baja de la tabla general.
Cruz Azul y Querétaro dividieron puntos al empatar 1-1 en el Estadio Corregidora en el duelo por la jornada 16 de la Liga MX.
El primer tanto del encuentro cayó gracias a un derechazo de Jeremy Márquez, al aprovechar una serie de rebotes en el área peleados por Willer Ditta al minuto 9.
Sin embargo, sobre el final de la primera parte al 45+2’, los Gallos Blancos buscaron el tanto del empate con un centro de Daniel Parra, que fue desviado por Erick Lira y le rebotó a Jeremy Márquez para impactarse en su propia portería.
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De esta forma, La Máquina suma nueve juegos oficiales sin ganar, pero se mantiene en los primeros puestos con 30 unidades, mientras que Querétaro llega a 17 puntos ya sin opciones de liguilla.