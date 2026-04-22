Pumas vence a Juárez con épica remontada incluida y se encamina a Liguilla

Pumas gana en Ciudad Universitaria después de ir perdiendo 2-0 ante Bravos, Paco Nevarez al minuto 34 abrió el marcador, gracias a una jugada por los carriles centrales en donde se generó el espacio y disparó a media distancia para vencer a Pablo Lara.

Al minuto 41, desde un tiro de esquina por la punta de la derecha, Pumas estuvo cerca de empatar, después de que el balón se quedó en el área e intentaron disparar tres veces al arco fronterizo, pero se estrella en múltiples ocasiones en el área.

Ya en el agregado, los Bravos ampliaban la ventaja, con un golazo de Jairo Torres, recibe el balón en la banda de la izquierda a la altura de la media luna y lo manda al ángulo, con un violento disparo.

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En el segundo tiempo, Éder López se fue expulsado por una dura entrada sobre Alan Medina y eso condiciona el partido. Al 66’ se marcó un penalti que capitaliza Memo Martínez para recortar el marcador, tres minutos más tarde el delantero mexicano iguala el marcador. Al 86 Robert Morales daba la vuelta al marcador y más tarde con una genialidad daba el 4-2 definitivo.