¡Cruz Azul no levanta! Llega a nueve partidos sin ganar rumbo a la Liguilla / Jam Media

El conjunto celeste empató frente a Querétaro en la Jornada 16, resultado que extiende su racha a nueve partidos consecutivos sin victoria, encendiendo las alarmas a pocos días del inicio de la Liguilla.

Osinachi Ebere / Jam Media Ampliar

El duelo reflejó la falta de claridad ofensiva del equipo cementero. A pesar de generar algunas oportunidades, Cruz Azul careció de precisión, una constante durante esta mala racha. Querétaro aprovechó y logró competir sumando un punto valioso.

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Lo que parecía una campaña histórica hacia el título, se ha transformado en un mar de dudas e incertidumbre a escasos días de que comience la fase final del fútbol mexicano.

Un viaje al pasado: Las otras crisis de nueve partidos

Esta no es la primera vez que Cruz Azul se encuentra atrapado en un laberinto de nueve encuentros sin triunfo. La historia reciente registra episodios similares que terminaron en desastres deportivos o cambios drásticos en el banquillo.

Esta misma sequía de triunfos se ha manifestado en plantillas dirigidas por técnicos como Luis Fernando Tena en 2004, Rubén Omar Romano en 2005, Paco Jémez en 2017 y en 2023 con Ricardo “Tuca” Ferretti y Joaquín Moreno.

Cada uno de esos episodios estuvo marcado por crisis deportivas, presión mediática y cambios estructurales dentro del club. En varios casos, estas rachas derivaron en salidas de entrenadores.

En el Apertura 2004, el equipo vivió un “colapso total”, registrando una de sus peores cosechas con apenas 16 puntos. En el Clausura 2017, la era de Paco Jémez estuvo marcada por una alarmante falta de gol que llevó al equipo a ligar nueve juegos sin ganar entre Liga y Copa MX.

Finalmente, en el 2023 se vio a una Máquina oxidada que no encontraba el rumbo, acumulando fracasos tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup.

Jeremy Márquez cerró la pinza y Cruz Azul encajó el primero vs Querétaro🔥🔵

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Números que preocupan rumbo a la Liguilla

La estadística es contundente: Nueve encuentros sin ganar, una racha que ha deteriorado la confianza del plantel. Aunque el equipo aún se mantiene en zona de clasificación, el rendimiento reciente pone en duda su capacidad para competir en la fase final.

El trámite del encuentro ante Querétaro fue un fiel reflejo de lo que ha sido el último mes para los celestes: dominio de balón estéril y falta de contundencia. Otro detalle fundamental en el mal paso celeste fue su salida a Puebla, donde no ha logrado conectar con su afición.

Presión máxima y dudas en el cierre del torneo

Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, la presión sobre Cruz Azul es cada vez mayor. El equipo necesita recuperar funcionamiento colectivo si pretende ser protagonista en la fase decisiva del campeonato.

A pesar del panorama, La Máquina aún tiene margen para recomponer el camino. Sin embargo, el tiempo se agota y la urgencia por ganar es absoluta para no comprometer sus aspiraciones al título del fútbol mexicano.