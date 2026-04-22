Cruz Azul apuesta por un perfil inesperado: ¿Quién es Sergio Pinto, el portugués que entra a la escena grande?

La sacudida en Cruz Azul no solo dejó la salida de Nicolás Larcamón, también abrió la puerta para que un nombre poco conocido por gran parte de la afición aparezca de golpe en el centro de la conversación: Sergio Pinto.

Sergio Pinto con Chivas Ampliar

El entrenador portugués forma parte de la dupla que tomará al primer equipo junto a Joel Huiqui para encarar el cierre del torneo y la fase final, en una apuesta que mezcla conocimiento institucional, trabajo de fuerzas básicas y una mirada distinta desde la metodología europea.

Un técnico joven, europeo y con formación en Porto

Aunque para muchos seguidores celestes su nombre sonaba lejano hasta hace apenas unas horas, Pinto llega con un recorrido que explica por qué la directiva decidió darle un espacio en este momento de máxima presión.

SERGIO PINTO Y JOEL HUIQUI TOMARÁN EL EQUIPO 🚨💣



Los técnicos de la Sub 19 y Sub 21 serán los encargados de dirigir la última jornada y Liguilla.



Pinto es portugués 🇵🇹.



Están por definir todo el cuerpo técnico definitivo. pic.twitter.com/e0RN6rVjFQ — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) April 22, 2026

Su nombre completo es Paulo Sergio Ferrão de Carvalho Pinto, tiene 34 años y se formó en la estructura del FC Porto, una cantera con enorme prestigio en el futbol portugués y europeo.

Esa raíz formativa es uno de los puntos que más llaman la atención de su perfil: orden táctico, metodología de trabajo y procesos muy marcados en el desarrollo del jugador.

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Antes de llegar a Cruz Azul, Sergio Pinto ya había trabajado en el futbol mexicano. Su paso más reciente fue por las categorías juveniles de Chivas, donde dirigió a las escuadras Sub-18 y Sub-19.

Después, el diciembre pasado, se incorporó a La Noria para hacerse cargo de la Sub-19 celeste, convirtiéndose en una de las piezas del proyecto formativo del club. Ahora, en cuestión de días, pasó de trabajar con juveniles a meterse de lleno en la dinámica del primer equipo, en un contexto donde el margen de error prácticamente desapareció.

Un interinato con presión total desde el primer minuto

El reto no llega en un escenario cómodo. En el actual Clausura 2026, la Sub-19 de Cruz Azul dirigida por Pinto sumó 4 victorias, 6 empates y 6 derrotas en 16 partidos, registros que dejaron al equipo fuera de la pelea por el título en su categoría.

Joel Huiqui Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Aun así, el club decidió mirar más allá de los números inmediatos y confiar en su visión de trabajo para acompañar a Huiqui en esta etapa de transición. La misión es enorme: ayudar a estabilizar al plantel, encarar el duelo ante Necaxa y tratar de que Cruz Azul llegue con otra cara a la Liguilla.

En otras palabras, Pinto pasó de ser un perfil casi desconocido para el gran público a convertirse en una de las apuestas más llamativas del cierre celeste.