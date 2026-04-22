Cruz Azul mueve piezas: así queda el cuerpo técnico tras la salida de Nicolás Larcamón

La salida de Nicolás Larcamón ya obligó a Cruz Azul a reacomodar su estructura en pleno cierre del Clausura 2026, y la directiva optó por una solución interna para no perder tiempo rumbo a la fase final.

Nicolás Larcamón con Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Tras la decisión tomada por la cúpula celeste, el club armó un cuerpo técnico provisional con nombres que ya conocen la institución y que ahora tendrán la tarea de sostener al equipo en un momento de máxima presión.

Joel Huiqui, Sergio Pinto y Marco Calvillo toman el control deportivo

Los nombres que pasan al frente del trabajo cotidiano con el plantel son Joel Huiqui, Sergio Pinto y Marco Calvillo, quienes serán los encargados de trabajar de forma directa con el primer equipo en esta etapa de transición.

Joel Huiqui Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Dentro de ese acomodo, Huiqui aparece como la figura que tomará las riendas en cancha para el cierre de la fase regular y liguilla, con la misión de estabilizar a un equipo que todavía tiene margen para competir, pero que llega golpeado por los resultados recientes.

La apuesta celeste no se limita solo a ese tridente. También se integran Fernando Ramos, con funciones físicas e institucionales, y Jorge Martínez, quien se suma desde las categorías juveniles para fortalecer específicamente el área física del equipo.

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Es decir, no se trata únicamente de nombrar a un responsable temporal en el banquillo, sino de reorganizar varias áreas del trabajo diario para sostener al grupo en un momento de presión alta y poca tolerancia al error.

Una solución de emergencia para llegar vivos al cierre del torneo

La decisión fue comunicada internamente después de una reunión encabezada por Víctor Velázquez, en la que se informaron las nuevas responsabilidades dentro de la institución.

Víctor Velázquez Cruz Azul Ampliar

El mensaje de fondo parece claro: Cruz Azul quiere una reacción inmediata y prefiere apoyarse en gente de casa mientras define al entrenador que asumirá el proyecto en el mediano plazo.

El contexto también explica la urgencia. La salida de Larcamón se dio después de una racha de nueve partidos sin victoria, en un cierre que fue desgastando la confianza en el proyecto.

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Ahora, con el duelo ante Necaxa en la última jornada de la fase regular, la misión del nuevo grupo de trabajo será recomponer el ánimo, ordenar al equipo y tratar de llegar con otra cara a la fase final. Cruz Azul todavía tiene margen en la tabla, pero el cierre ya no admite tropiezos.

En otras palabras, La Máquina no solo cambió de entrenador: cambió de estructura, de dinámica y de discurso. Y en un momento así, cada decisión pesa el doble.