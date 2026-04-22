América venció a León en territorio ajeno: ¡Listos para Liguilla!

América venció 3-2 a León en la cancha del Estadio León en el partido correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026.

América no tardó en irse al frente y anotó gol de vestidor al minuto 3’. Volvió a aparecer Brian Rodríguez, quien se metió al área chica y fintó a la defensa de León para meter un zurdazo que se fue entre las piernas de Óscar García.

Minutos después, apareció el ‘Chiquito’ Sánchez, quien en los linderos del área metió un potente disparo que quedó en el ángulo de la cabaña esmeralda. Al minuto 35’ Cambindo descontó en el marcador. Tras varios rebotes, el balón le cayó al delantero colombiano y puso el 2-1.

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Antes de que terminara la primera mitad, apareció el ‘Nene’ Beltrán con un golazo, la prendió desde fuera del área y dejó temblando las redes de Rodolfo Cota para empatar el juego.

Para la segunda mitad ambos equipos buscaron el gol, pero no se concretaba nada. Al minuto 74’ César Arturo Ramos Palazuelos marcó penal a favor de la visita’, por lo que Alejandro Zendejas le devolvió la ventaja a las ‘Águilas’.

Finalmente, los ‘Panzas Verdes’ ya no pudieron hacer nada y perdieron en la penúltima fecha del torneo.