Cruz Azul vuelve al Estadio Azteca: ¿Desde cuándo no jugaban en el recinto?

Cruz Azul llevaba más de 2 años, 5 meses y 14 días sin jugar como local en el Estadio Azteca, a la fecha del 26 de abril que se jugará el partido vs Necaxa por la jornada 17 del Clausura 2026 en partido de fase regular, y las posibles liguillas seguirían en Puebla.

Agustín Palavecino Cruz Azul / Jam Media Ampliar

El último partido como local ahí fue el 12 de noviembre de 2023, en la Jornada 17 del Apertura 2023, contra Puebla. La Máquina perdió 1-2, quedó eliminada de la liguilla y se despidió del Azteca.

Desde entonces, por las remodelaciones del estadio para el Mundial 2026, Cruz Azul en ese lapso jugó como local en otros estadios: Estadio Ciudad de los Deportes, Estadio Olímpico Universitario y Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde juega ahora.

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Además, en sus últimos partidos y torneos como local en el Azteca, el estadio no fue una fortaleza para Cruz Azul:

• Apertura 2023: Fue uno de los peores locales de la Liga MX junto con Querétaro, solo 7 puntos de 24 posibles

• Temporada 2023/24 en general: Solo 2 victorias en 9 partidos disputados ahí.

Por lo que el Azteca dejó de ser sinónimo de localía fuerte para Cruz Azul en sus últimas temporadas ahí.