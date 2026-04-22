Cruz Azul vuelve al Estadio Azteca: ¿Desde cuándo no jugaban en el recinto?
Los Celestes vuelven a casa para la última jornada del Clausura 2026, escenario en el que dejó de jugar desde el 2023.
Cruz Azul llevaba más de 2 años, 5 meses y 14 días sin jugar como local en el Estadio Azteca, a la fecha del 26 de abril que se jugará el partido vs Necaxa por la jornada 17 del Clausura 2026 en partido de fase regular, y las posibles liguillas seguirían en Puebla.
El último partido como local ahí fue el 12 de noviembre de 2023, en la Jornada 17 del Apertura 2023, contra Puebla. La Máquina perdió 1-2, quedó eliminada de la liguilla y se despidió del Azteca.
Desde entonces, por las remodelaciones del estadio para el Mundial 2026, Cruz Azul en ese lapso jugó como local en otros estadios: Estadio Ciudad de los Deportes, Estadio Olímpico Universitario y Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde juega ahora.
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Además, en sus últimos partidos y torneos como local en el Azteca, el estadio no fue una fortaleza para Cruz Azul:
• Apertura 2023: Fue uno de los peores locales de la Liga MX junto con Querétaro, solo 7 puntos de 24 posibles
• Temporada 2023/24 en general: Solo 2 victorias en 9 partidos disputados ahí.
Por lo que el Azteca dejó de ser sinónimo de localía fuerte para Cruz Azul en sus últimas temporadas ahí.