Muere Alejandro Burillo Azcárraga, el cerebro que transformó el fútbol mexicano y puso al tenis en la élite mundial

La muerte de Alejandro Burillo Azcárraga sacudió al deporte nacional este 16 de abril de 2026. A los 75 años, se fue una de las figuras más influyentes del futbol mexicano, un hombre clave en decisiones que marcaron época dentro y fuera de la cancha.

Hoy murió Alejandro Burillo, “el Güero Burillo”. Lo conocí bien y tuvimos muchos encuentros profesionales a lo largo de los años. Fue un poderoso directivo en Televisa manejando el fútbol mexicano. Fue dueño del Atlante, fundó grupo Pegaso y varios negocios; un próspero… pic.twitter.com/tRD74OhyzF — José Ramón Fernández (@joserra_espn) April 16, 2026

Burillo no solo fue empresario: fue estratega, operador y pieza central en la transformación del futbol en México durante los años noventa y los primeros años del nuevo milenio. Su cercanía con Emilio Azcárraga lo colocó en el corazón del poder deportivo y mediático, donde influyó en decisiones clave de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

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El “arquitecto” del nuevo Tri

Uno de los movimientos más importantes y menos conocidos de Burillo fue la utilización de terrenos de Grupo Pegaso para desarrollar infraestructura deportiva de alto nivel. A través de esta operación, se sentaron las bases de lo que hoy es el Centro de Alto Rendimiento (CAR), un espacio diseñado específicamente para que la Selección Mexicana tuviera un lugar fijo de concentración y entrenamiento.

Antes de esto, el Tri vivía una realidad mucho más improvisada: concentraciones en hoteles, entrenamientos en instalaciones prestadas y poca continuidad en los procesos. La apuesta de Burillo fue distinta: dotar al equipo nacional de un complejo propio, con tecnología, canchas de primer nivel y logística integral.

El momento clave: la llegada del “Vasco” Aguirre

Otro de los episodios donde la mano de Burillo fue decisiva ocurrió en uno de los momentos más críticos de la Selección Mexicana: la eliminatoria rumbo al Mundial de 2002. Tras un arranque complicado, el equipo estaba al borde del fracaso y la presión era máxima.

Burillo formó parte del grupo que respaldó la elección de Javier Aguirre, apostando por un perfil con carácter, experiencia internacional y capacidad para manejar crisis. El resultado fue inmediato: el “Vasco” Aguirre logró estabilizar al equipo, recuperar confianza y, finalmente, clasificar al Mundial de Corea-Japón 2002.

El hombre que llevó Acapulco al tenis mundial

Si hay un proyecto que refleja la visión empresarial de Burillo fuera del futbol, es el Abierto Mexicano de Tenis. A finales de los años 90, el tenis en México no tenía el peso mediático ni la proyección internacional que hoy presume.

El crecimiento del torneo no fue inmediato, pero sí constante. Bajo la gestión de Grupo Pegaso, el Abierto de Acapulco pasó de ser un evento modesto a consolidarse como una parada obligatoria en el circuito profesional de la ATP.

Uno de los momentos clave fue el cambio de superficie, de arcilla a cancha dura, alineándose con las tendencias del circuito ATP y elevando su competitividad. Esto permitió atraer a jugadores de mayor ranking y aumentar la visibilidad global del torneo.

El hombre que llevó Acapulco al tenis mundial / Jam Media Ampliar

A lo largo de los años, figuras como Rafael Nadal, Novak Djokovic y Alexander Zverev participaron en el evento, consolidándose como uno de los más importantes de América Latina.

Más allá de los reflectores, Alejandro Burillo fue un operador silencioso: de esos personajes que no aparecen en portadas, pero toman decisiones que definen generaciones. Su muerte no solo representa la pérdida de un empresario, sino el cierre de una era en la que el futbol mexicano se transformó desde las oficinas.